El peleador de la UFC, Ramiz Brahimaj casi pierde la oreja en una de sus peleas

Esto después de recibir un codazo en el oído izquierdo

El video de la escena fue publicado en las redes sociales

El peleador de la UFC, Ramiz Brahimaj casi pierde la oreja por completo en una exhibición contra su oponente Max Griffin, el cual este le dio un codazo en el oído izquierdo y casi provoca la pérdida de la oreja, según portal New York Post.

En una de las peleas de la UFC Fight Night, en el tercer round el árbitro tuvo que detener la pelea, después de que viera que la oreja de Ramiz Brahimaj se agitaba después de la lesión, e inmediatamente fue declarado ganador Max Griffin.

En el video se puede observar cómo el peleador Max Griffin le da un codazo a Ramiz, y después de eso se ve cómo la oreja está colgando haciendo la escena muy espeluznante.

“¡Hola a todos! ¡Estoy bien! Es sólo una herida en la carne ”, escribió el pelador Ramiz de 27 años de edad a través de su cuenta oficial de Instagram.

“En una nota seria, felicitaciones a mi oponente luchó una gran pelea y estoy realmente feliz de compartir la jaula con él y mucha suerte para él”, también puso en su cuenta Ramiz Brahimaj.

Y concluyó diciendo: “Me curaré y volveré a encarrilarme. Desde el alma agradezco todo el apoyo que he recibido de todas partes !! Los retrocesos no son nada nuevo para mí, así que solo me harán más fuerte. Con mucho cariño a todos, nos vemos pronto “.

Incluso Dana White quien es el presidente de la UFC compartió en su cuenta de twitter una terrible imagen donde se le ve la oreja colgando a Ramiz y también puso un emoji de náuseas.

PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ.