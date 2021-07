Su última publicación en su cuenta oficial de Twitter, donde tenía más de 430 mil seguidores, la realizó el pasado 18 de junio, día que cumplió 78 años de edad y la cual decía lo siguiente: “Gracias a todos! Me colmaste de buenos deseos, tu cariño me conmueve, te abrazo y te deseo un verano con vuelta a la normalidad”.

La actriz y cantante italiana, en esta misma entrevista, recordó que, luego de dar el salto a Hollywood, se dio cuenta que ese mundo no era para ella: “Cuando termina el trabajo a las cinco de la tarde todo el mundo sale de fiesta. Y yo ni me drogo ni bebo”.

Y sobre que el feminismo se haya instalado por fin en la sociedad, cree que aún hay mucho por hacer: “Se hace bien en descubrir estos velos tupidos. Es importante, y no siempre pasa, que valoren tu talento y que no digan de ti que has hecho algo por acostarte con o ser novia de”.

“No solo era mostrar mi cuerpo, era hacer entender que el cuerpo de una mujer siempre está unido a su cabeza. La sensualidad no está reñida con la inteligencia, la simpatía, la ironía”, comentó la intérprete, quien dijo que ser ella misma no era impostado, pues todo es natural.

No pensaba en jubilarse

Meses antes de su sensible muerte, la cual fue llorada por varios famosos alrededor del mundo, Raffaella Carrá no pensaba en jubilarse, incluso dijo que no le gustaba esa palabra: “He tenido tantas satisfacciones que puedo decir que podría no hacer más”.

En la década de los noventa, recibió clases de español para participar en los programa Hola Raffaella o En casa con Raffaella. Quedó enamorada de España, tanto de su gente como de su gastronomía, país al que ya nunca podrá regresar.