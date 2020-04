Rafael Araneda, conductor de Enamorándonos USA, habla del concursante que se suicidó

Con lágrimas, dice: “Miguel, sí, se quitó la vida”

El participante fue uno de los enamorados de la concursante Pia

Muy conmovido. Rafael Araneda, conductor de Enamorándonos USA, habla del concursante que se suicidó hace unos días, Miguel Ángel Sánchez, uno de los enamorados de la concursante Pia.

En un video que está disponible en la cuenta oficial de Instagram de Univisión Famosos, se puede ver al conductor de Enamorándonos USA expresar su dolor por la muerte del exparticipante, quien perdiera la vida a los 27 años de edad por supuestos problemas de depresión que se agravarían con la cuarentena que se vive en todo el mundo con la pandemia del coronavirus.

“Sí, lamentablemente, Miguel, sí, se quitó la vida”, comentó Rafael Araneda en un Facebook live, donde recordó a Miguel Ángel Sánchez: “Un muchacho joven, abogado, que conocimos cuando llegó justamente a flechar a Pia y tuvo algunos encuentros con ella y otras situaciones en el programa las cuales disfrutamos con él, de eso no hay duda”.

El conductor de Enamorándonos USA, muy conmovido, dijo que su sorpresa y su dolor fueron grandes al recibir esta noticia: “Lamentablemente murió y era una situación bastante trágica y delicada, y por lo mismo, se lo comentamos a ustedes y le volvemos a dar nuestro más sentido pésame a su familia, a sus amigos, a su entorno cercano y cariñoso, duele mucho”.

Rafael Araneda comentó que Miguel Ángel Sánchez era un hombre joven que tenía muchas ganas “y en realidad lo ha de haber estado pasando muy mal en su interior”.

De inmediato, usuarios reaccionaron a esta publicación y expresaron su sentir sobre la muerte de Miguel Ángel Sánchez, exparticipante de Enamorándonos USA:

“Que lástima que nadie lo pudo ayudar, ahora están sufriendo más, las personas creen que al morir dejan de sufrir, pero lamentablemente no es así”, “He llorado mucho a ese muchacho, se veía muy triste y con problemas”, “Tan joven, descanse en paz”.

Otros internautas compartieron el sentir de Rafael Araneda, conductor de Enamorándonos USA, quien se veía muy conmovido al dar esta noticia: “Tan joven ese muchacho, que tristeza ver esta noticia”, “Que lamentable que hiciera eso, Dios lo acoja en su seno”, “Que pena… un muchacho bien parecido, con un futuro por delante, lamento mucho el fallecimiento de Miguel, que en paz descanse”.

Un usuario lanzó una teoría, si la concursante Pia, de quien Miguel fue uno de sus enamorados, tuvo que ver en la fatal decisión que tomó el joven de 27 años de edad: “¿Será que por la chica que lo despreció hizo semejante cosa? Descanse en paz”.

Por otra parte, una usuaria escribió lo siguiente, criticando la acción del exparticipante de Enamorándonos USA: “Se quitó la vida, no creo que esté con Dios porque Dios te da la vida y es él quien te la quita, no nosotros, y no somos nadie para juzgar, pero es la verdad, no vamos a decir mentiras que está con Dios porque no”.