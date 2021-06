Rafael Amaya reaparece en el programa de Hoy Día

El actor mexicano confiesa que ‘estaba perdido’ en las drogas

“Dieron autorización para que me llevaran a la clínica por que yo estaba perdido”, ¿echa la culpa a Aurelio Casillas? Rafael Amaya reaparece tras estar ‘perdido’. El actor mexicano Rafael Amaya mejor conocido por su protagónico en la serie ‘El Señor de los Cielos’, vuelve a reaparecer ante los medios, luego de que se encontrara en una rehabilitación por problemas de adicción, que obligó al artista a retirarse temporalmente de la televisión. Ahora el mexicano reaparece en el programa matutino de Hoy Día en una entrevista donde realiza algunas confesiones acerca de su pasado y de sus problemas que hicieron que se alejara tanto de los medios de comunicación como la televisión donde brilló en toda su carrera… ¿le echa la culpa a Aurelio Casillas de lo que pasó?. Rafael Amaya reaparece José Rafael Amaya Núñez, cuyo nombre artístico es Rafael Amaya, es un actor mexicano nacido el 28 de febrero de 1997 en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Es hijo de Rafael Ángel Amaya y de Rosario Núñez de Amaya, y tiene una hermana llamada Fátima. Cabe recordar que aunque nació en Hermosillo, Sonora, a muy temprana edad se trasladó junto con su familia a la ciudad fronteriza de Tecate, en Baja California, Estados Unidos. Ahí pasó gran parte de su infancia y adolescencia, destacando en actividades relacionadas con el deporte.

Rafael Amaya reaparece perdido. “Yo estaba perdido” Durante la entrevista que se transmitió en el programa de Hoy Día, ‘El Señor de los Cielos’ confiesa ciertas etapas de su pasado que no le enorgullece mencionar: “Me dieron autorización para que me llevaran a la clínica, por que yo estaba perdido, estaba aislado del mundo, estaba enojado con todos, pero no era yo”, dijo Rafael. “Yo antes de perdonar a los demás me perdoné a mi mismo, aquella conciencia que tenía de aquella época, yo pensaba que era la correcta”, dijo el actor mexicano, durante la entrevista , donde vuele a reaparecer ante los medios de comunicación, luego de su rehabilitación.

Rafael Amaya reaparece perdido: “Se te aprecia Rafael” La admiración y el respeto que ha ejercido Rafael Amaya en sus seguidores es impresionante, ya que inmediatamente comentaron el post del programa en donde envían su apoyo y animo para el mexicano: “Se te aprecia Rafael. Creo es muy pronto para regresar al mundo de la televisión pero igual también puede que te ayude a superar tus ansiedades”, dijo un internauta. “Muero por verla, un gran hombre reconocer su caída y más al aceptar ayuda. Que Dios lo bendiga y que siga conociendo del amor de Dios que todo lo hace nuevo”, “No te sueltes de Dios, él te dará la fuerza para no caer más”, “que sigas cosechando éxitos RAFA, es de sabios reconocer los errores, todo en ésta vida es aprendizaje”, fueron algunos comentarios.

Rafael Amaya reaparece perdido: ¿Culpa a su personaje Aurelio Casillas de lo que le pasó? En la entrevista en Hoy Día, el actor visiblemente mejorado pero también con un semblante distinto al que tenía durante su paso encarnando a Aurelio Casillas, dijo si culpaba a su personaje de todo lo que le sucedió: “No, no fue el personaje, fui yo, la decisión fue mía, no era Aurelio, o sea nos entrenan para dejar el personaje en el clóset, en donde sea, quitarte los zapatos o cuando te bañas y ya está…”, continuó. “Sí me dejé llevar por muchas cosas como la banalidad, el materialismo, el ego, el vanagloriarse, el éxito… ahorita es cuando tengo más éxito, porque tengo salud, tengo familia, tengo mi compromisos de trabajo… antes era no tener compromiso con la vida, no importarme, no me importaba nada porque se me venían encima muchas cosas, no hay un manual para ser famoso porque el ego y la confianza son los peores enemigos del talento”, comentó el actor. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LO QUE DIJO RAFAEL AMAYA

Rafael Amaya reaparece perdido: ¿La gente cree que se creyó Aurelio Casillas en la vida real? Los comentarios de la gente a las declaraciones de Rafael Amaya en Hoy Día sobre si se creyó el papel de la serie ‘El Señor de los Cielos’, aparecieron: “Que bueno que admitió que fue él el único culpable de lo que pasó. Y no como otros que dicen que se metieron mucho en el personaje, que no supieron superarlo, blah blah blah”, “El ego es creerte el mejor y las personas en alrededor no valen nada y he visto muchas personas con ego , vacías de empatía y de humildad .. El ego es un arma de doble filo”. “Que le pasó a su rostro y voz? es el?”, “amo a Rafael y estoy feliz de su regreso y que por fin tome el camino correcto para su vida”, “Aún hablando coherente se le ve perdida la mirada”, “Ya confirmó nuestro mero, mero Aurelio Casillas que si va ver octava temporada del señor de los cielos”, expresaron. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ

Rafael Amaya reaparece perdido: El Señor de los Cielos Su primer personaje protagónico fue interpretando a los personajes de Rafael Bustamante y Fernando Galván, a lado de Ana Layevska, quien interpretó a los personajes principales, Ana y Marcia. Gracias a su gran éxito en telenovelas, fue convocado para formar parte del elenco de la película “Desnudos”, a la que le siguieron producciones como “Así del precipicio”, La ruleta de los sueños, Amor letra por letra y The Fighter. Uno de los mayores éxitos del actor llegó en 2013, cuando fue elegido para protagonizar la serie “El señor de los Cielos”, con el personaje de Aurelio Casillas “El Señor de los Cielos”, que significó un despunte en su carrera y el reconocimiento del público internacional. Esta serie se extendió por siete temporadas y permitió que Amaya fuera invitado a participar en otras series del mismo corte interpretando a Aurelio Casillas.

"Grandes momentos, alrededor de grandes personas. Indescriptible la energía de este día tan hermoso. Y… si me quedo con un Golden Retriever? Muchas gracias!! @bruce_weber y @nan_bush por invitarme y hacerme sentir como en casa. Gran admiración por el trabajo artístico y tan profesional. Pero sobre todo, mi respeto a la amabilidad y a las amistades verdaderas. A todos: les deseo muchos días soleados, siempre".

A través de la cuanta de Instagram de la periodista Nelssie Carrillo, compartió algunas imágenes y grabaciones, del actor mexicano, en un nuevo proyecto donde sale junto a la actriz Athina Klioumi de Marturet, el nuevo aspecto de Rafael causó división de opiniones. De acuerdo con palabras del mismo actor, estas imágenes se tomaron para un nuevo proyecto que está realizando para la plataforma TikTok llamado "Cuando los Muertos Resucitan", el cual fue grabada en la casa del fotógrafo Bruce Weber y su esposa, la cinematógrafa Nan Bush en Miami, Florida.

Luego de reaparecer y lucir completamente distinto a como tenia acostumbrados a sus seguidores, estos inmediatamente reaccionaron a este gran cambio que genero el artista: "Ya se te extrañaba, a darlo todo, que nosotros tus fans siempre estaremos para ti". "Que feo está, como que le cambió la expresión en la cara", "Ay que bueno me alegra mucho, Rafa es un excelente actor", "Que bueno que se enfoque en el trabajo", "Que alegría verte bien mi Rafael", "¿Que le pasó a la nariz de Amaya, de la veo más grande?", "Animo guerrero las mejores batalla las ganamos de pie", fueron algunos de los comentarios.