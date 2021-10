Durante la entrevista que se transmitió en el programa de Hoy Día, ‘El Señor de los Cielos’ confiesa ciertas etapas de su pasado que no le enorgullece mencionar: “Me dieron autorización para que me llevaran a la clínica, por que yo estaba perdido, estaba aislado del mundo, estaba enojado con todos, pero no era yo”, dijo Rafael.

¿Culpa a su personaje Aurelio Casillas de lo que le pasó?

En la entrevista en Hoy Día, el actor visiblemente mejorado pero también con un semblante distinto al que tenía durante su paso encarnando a Aurelio Casillas, dijo si culpaba a su personaje de todo lo que le sucedió: “No, no fue el personaje, fui yo, la decisión fue mía, no era Aurelio, o sea nos entrenan para dejar el personaje en el clóset, en donde sea, quitarte los zapatos o cuando te bañas y ya está…”, continuó.

“Sí me dejé llevar por muchas cosas como la banalidad, el materialismo, el ego, el vanagloriarse, el éxito… ahorita es cuando tengo más éxito, porque tengo salud, tengo familia, tengo mi compromisos de trabajo… antes era no tener compromiso con la vida, no importarme, no me importaba nada porque se me venían encima muchas cosas, no hay un manual para ser famoso porque el ego y la confianza son los peores enemigos del talento”, informó el actor el pasado mes de junio durante su entrevista con el programa ‘Hoy Día’. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LO QUE DIJO RAFAEL AMAYA