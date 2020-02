Página

1 de 4

Revelan ubicación del actor Rafael Amaya

Rumores indicaban que estaba desaparecido

La serie está en su más bajos raitings

El Señor de los Cielos se cayó de la nube que andaba. Se ha revelado una mala noticia del actor Rafael Amaya, quien interpretaba el personaje de la famosa serie televisiva de la cadena Telemundo y la gente no puede creer que el artista cayera al fondo de su carrera y en la vida personal, luego que se revelara que estaba desaparecido. Un video de Chisme no Like revela dónde estaría el famoso actor.

Los datos sobre su presunto paradero se han revelado en el programa conocido como Chisme no Like, en donde los conductores dicen dónde se encuentra el actor, luego de los rumores que se han dado en las redes sociales sobre que la estrella de televisión Rafael Amaya estaba desparecido.

Se ha dicho que el actor Rafael Amaya se encuentra sumido en problemas de drogadicción y alcoholismo, motivo por el cual al salir de la serie de televisión se indicó que estaba desparecido, pero parece ser que solo estaba refugiado en algún lugar, mientras trata de sobresalir a sus problemas de salud.

VEA EL VIDEO AQUÍ

La información se puede ver en un video del programa Chisme no Like en Youtube, en donde los conductores dan a conocer una serie de detalles sobre la supuesta información del actor Rafael Amaya que al parecer estaba desaparecido, sin embargo, localizaron su ubicación y lo dicen abiertamente.

En el inicio del programa los conductores comienzan a comentar lo siguiente: “Señores vamos a la bomba, tenemos una bomba Lisa para terminar la semana porque ustedes siempre nos piden bomba, hoy la tenemos así de sorpresa”, dijo el conductor.

“Bomba de Rafael Amaya, bueno dejenme decirles que estábamos todos muy preocupados porque no estaba desaparecido”, dijo la conductora.

Después su compañero agregó: “Terminó el Señor de los Cielos con su peor raiting porque no estuvo Rafael Amaya, el fracaso más grande de Telemundo con la séptima temporada”.

Luego la conductora comentó: “Claro porque tuvo problemas fuertes con adicciones”. Y el conductor agrega: “Correcto estuvo internado, se dice que esta consumiendo mucha droga, mucho alcohol, está desaparecido hace mucho tiempo, pero Chisme no Like encontró su último paradero, su última huella, su última casa donde vivió Rafael Amaya”.

“Y atención en exclusiva les vamos a mostrar”. Entonces la conductora dijo que la familia está dividida entre la ciudad e Tecate y San Luis río colorado.

De inmediato el conductor dijo: “Y la familia debería cuidarlo porque mucho no lo cuidó, por lo que nos acabamos de entrar, la familia debe estar atrás de un enfermo que se droga y se alcoholiza”.

Incluso en el programa de Chisme no Like se dice que uno de los rumores en la industria de la televisión se decía que estaba desaparecido y incluso ligaban su presunta no localización a temas relacionados con el crimen organizado.

“Señoras y señores pero aquí te decimos donde estaba Rafael Amaya en la última casa que vivió, el último paradero de allí en más no se sabe más nada, pero terminó el 2019 en esta casa”.