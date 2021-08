“Básicamente perdí muchas cosas, perdí mi paz interior, el amor que le tenía a mi familia, a mi trabajo. No quería ningún tipo de compromiso con nada ni nadie. Estaba resentido por cosas muy personales y poco a poco me fui sumergiendo en el fango oscuro del alcohol y las drogas”.

“Sentía que había perdido todo, incluso sentía que mi vida no valía, que había sido un error haber sido actor, que la fama no me ayudaba en nada. Ahora ya veo que la fama y el acercamiento que puedo tener con la gente es algo positivo”.

“Estaba cegado por el manto oscuro de la drogadicción”

Además de su familia, el actor contó con el apoyo de su compadre y colega Roberto Tapia, quien lo ha apoyado en su proceso de desintoxicación: “Soy un ser humano, no soy un robot. Me dejé llevar por el alcohol, las banalidades, los excesos, viví una vida de excesos. Y si no hubiera sido por mis compañeros y la clínica, no hubiera podido salir adelante.

“No sabía que alrededor de mí tenía gente tan hermosa, que había gente que me quería tanto y me apreciaba. Estaba ciego, estaba cegado por el manto oscuro de la drogadicción y ahora siento que me quitaron la venda de los ojos y estoy profundamente agradecido con todas las personas y con Dios”, admitió (Con información de Agencia Reforma).