Racista rechaza hispana y golpea a empleada en California

Una mujer se negó a ser atendida por una hispana en un salón de belleza en California

Después de una acalorada discusión la presunta racista golpeó a la estilista

Según la dueña del salón, la clienta actuó de manera violenta motivada por el racismo

Una presunta mujer racista arremetió contra una hispana en un salón de belleza de Los Ángeles, el incidente fue grabado en video y se ha vuelto viral en los últimos días.

Sharon Spellman, de 25 años, estilista y dueña del salón Simply Insane Hair Salon con sede en Los Ángeles, California publicó el video del altercado con la presunta racista en la red social TikTok, de acuerdo con Insider.

El salón de belleza está ubicado en Bombshell Salon Suites en Simi Valley.

Las imágenes sacadas de las cámaras de seguridad del local se ve como una mujer a la que Spellman se refiere como “Robin”, rechaza ser atendida para su retoque de raíz por la asistente Alex, una mujer hispana. A juicio de Spellman la decisión fue motivada por el racismo.

“Ella es mi asistente”, dijo Spellman en el video, a lo que Robin respondió: “No me importa. Quiero que me peines tú y no te lo voy a decir de nuevo”.

Después de un acalorado intercambio de ideas, Robin parece golpear a la estilista. Spellman luego le exigió a Robin que “se fuera a la mier…”.

“¡¡¡Mi cliente racista trató de pegarme!!!” escribió Spellman como título del vídeo y agregó que “Robin es la nueva Karen”, usando el apodo que suele emplearse para describir a mujeres blancas con tendencias y comportamientos racistas.

El video del incidente tiene más de 25 millones de visualizaciones con más de 40 mil comentarios en apoyo a la hispana y a la dueña del salón.

“Lo manejaste bien, gracias por defender a tu asistente”, escribió Jellopus, un popular TikTokker. “¿Dónde está ubicado tu salón?” preguntó otro cibernauta. “Si está cerca de mí o de mi familia, voy a acudir a usted y solicitar a su asistente específicamente”, agregó.