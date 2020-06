Mujer recibe insultos de corte racista en gimnasio de San Antonio

Un hombre que entró a defenderla terminó con el rostro ensangrentado

El presunto agresor se retiró antes de que llegaran los agentes policiacos

De sangre se cubrió el rostro de un hombre, identificado como Matthew Egan, que defendió a una mujer inmigrante que al parecer recibió insultos de corte racista de parte de otro sujeto que se encontraba en un gimnasio en San Antonio, Texas, de acuerdo a lo que informó el portal maysanantonio.com.

El supuesto hecho racista se presentó en un gym de North Side, cuando un hombre identificado como Matthew Egan llegó al lugar con su novia.

Al caminar por el Life Time Fitness, alrededor de las 8:30 pm, se topó con un sujeto al que definieron como un “supremacista blanco” que vociferaba palabras al parecer ofensivas contra una mujer hispana por su condición racial. La Opinión de Los Ángeles afirmó que se trataba de una mujer inmigrante hispana.

Al parecer el hombre al que acusan de decir palabras de corte racista dijo lo siguiente a la ofendida: “Ni siquiera perteneces a este país”.

Ante esto, Egan no dudó en intervenir para auxiliar a la mujer, pero de una manera un tanto diferente, ya que hizo una broma.

Aunque esto no ayudó, el sujeto sin camisa encaró a Egan y lanzó amenazas de muerte, mientras comenzó a golpearlo.

Tras ver todo este problema, el personal del lugar llamó a los oficiales de la policía, sin embargo cuando llegaron ya se había ido el hombre.

Matthew Egan que defendió a la mujer por el comentario racista en un gimnasio de San Antonio, terminó con heridas en la nariz y cara.

Para ver el video haz click aquí.

Así también su rostro quedó dañado y ensangrentado, por lo que de inmediato compartió la historia en sus redes sociales.

De acuerdo al portal de noticias, Matthew Egan dijo lo siguiente de manera textual: “Lo veo como si tuviera una boca grande. Entré porque no me gustó lo que vi. La gente dice: ‘Eres un héroe’. No lo sé. Estoy más decepcionado de haber sido el único que intervino”.

Por su parte, la persona agredida por el comentario racista en el gimnasio de San Antonio, se dijo sorprendida de que le sucediera esto, ya que dice que en diez años de vivir en Estados Unidos nunca le había pasado esto.

“Incluso en una situación muy negativa, salí con una buena amiga. “Es triste. Es muy triste. Uno pensaría que en el siglo XXI nada de esto sucedería, pero todavía está sucediendo”, dijo la mujer.

De acuerdo al reporte policial, todo habría iniciado en el área del sauna, ya que solo pueden estar 4 personas a la vez, debido a las medidas aplicadas por el distanciamiento social obligado por el coronavirus.

Fue entonces que al salir una persona, ella entró y el hombre que le insultó irrumpió, pero se fue y alcanzó a hacer unos comentarios impropios.

Cuando llegó Matthew Egan, el furioso sujeto le dijo de manera textual que “lo iba a poner en una ‘caja’ y lo colocaría en el ‘suelo'”.

En el reporte, la mujer indicó que la ayuda del hombre le significó mucho, ya que no alcanzó a escuchar del todo lo que dijo el agresor.

“Había personas que ya estaban allí desde el principio que lo escuchaban todo y que no dijeron nada. Me hizo muy feliz y me hizo sentir muy bien saber que personas como él todavía están allí para ayudar”, dijo la persona ofendido quien pidió no ser identificada.