La madre de la quinceañera asesinada mientras se probaba su vestido rompe el silencio

“Escuchamos gritos, mi hija corrió a cerrar la puerta para tratar de protegernos, nos sentamos, nos abrazamos y rezamos cuando algo golpeó a mi hija y nos caímos al piso, ella murió en mis brazos. No pude hacer nada”, dijo Solidad Peralta, madre de la menor.

La menor fue identificada el viernes como Valentina Orellana-Peralta. La policía también mató al sospechoso —cuyo nombre no se había dado a conocer— en el incidente del jueves por la mañana en una tienda Burlington en la zona de Hollywood Norte, en el Valle de San Fernando, según la policía.

Los agentes dispararon a un sospechoso de agresión y una bala atravesó la pared y alcanzó a la menor, según las autoridades citada por The Assocaited Press. Ahora sus padres, han roto el silencio y estallado contra los culpables de la muerte de su pequeña.

“Ver morir a un hijo o una hija en tus brazos es uno de los dolores más grandes y más profundos que cualquier ser humano pueda imaginar”, agregó la madre de acuerdo con el portal L.A.Taco. El padre de la ‘quinceañera’ asesinada, Valentina Orellana Peralta, no estaba con ella cuando fue asesinada, pero también rompió el silencio.

“Lo único que quería hacer era convertirse en ciudadana estadounidense. Quería irme de este país, pero ella dijo que no, este es el país más seguro del mundo, el país de las oportunidades. Ahora todos pueden ver que mi hija fue asesinada por el estado y estos asesinos del estado. Eso es lo que mi hija vino a buscar aquí: la muerte”, declaró el padre según recogió L.A. TACO.

“Cuando recibí una llamada telefónica y escuché que el Departamento de Policía de Los Ángeles había matado a mi hija, mi mundo se derrumbó sobre mí… No tengo palabras para describir lo que estoy pasando”, dijo Juan Pablo Orellana, padre de la ‘quinceañera’ asesinada.

“Míralo. Es nuevo y no se ha abierto. Este y otros regalos… ahora tengo que guardarlos para su tumba”, agregó el dolido padre. Las autoridades encontraron a la joven muerta tras ver un agujero en “una pared sólida a través de la que no se veía”, dijo el jefe asistente de la Policía de Los Ángeles, Dominic Choi.

Los agentes respondieron a un reporte de agresión y otros a avisos de disparos, según la policía. Los investigadores no encontraron un arma en el lugar. El sospechoso murió baleado en la tienda, pero una de las balas atravesó la pared que había tras el hombre y mató a la niña, que estaba con su madre en un cambiador, dijo la policía.

“Escuchamos gritos”, dijo la madre entre lágrimas de acuerdo con el Independent En Español. Los investigadores no sabían en un principio si la menor estaba en el vestuario antes del suceso o si había corrido allí para esconderse, señaló. “Este incidente caótico que resultó en la muerte de una niña inocente es trágico y devastador para todos los implicados”, dijo el jefe de policía, Michel Moore.

La madre, reveló cómo fueron los últimos instantes de su hija con vida. “Ella murió en mis brazos.. No pude hacer nada”, dijo la madre al revelar que se escondían y rezaban mientras los oficiales ingresaban a la tienda en busca del sospechoso y antes de que su pequeña recibiera el balazo.

Comparten video del tiroteo donde murió la hispana

Lo anterior, en un comunicado emitido el jueves por la noche y obtenido por The Associated Press. “Lamento profundamente la muerte de esta niña y sé que no hay palabras que puedan aliviar el dolor inimaginable de la familia”. Moore prometió una “investigación exhaustiva, completa y transparente” del tiroteo.

El oficial adelantó que se publicaría un video que incluiría llamadas al 911, así como imágenes de cámaras corporales y otros videos. Video que resultó completamente alarmante. Los investigadores trataban de determinar si se trató de una agresión aleatoria o deliberada.