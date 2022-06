¿Rubí no debe estar allí? Lolita Cortés la expuso

La juez de hierro en La Academia 20 años continuó: “Fueron muy pocos, hay unos a los que se les puede trabajar, pero no entiendo, los que escogieron a este alumnado, qué esperan que diga… no nena, no princesa, para mí, tú no debes de estar aquí”, sentenció Lolita Cortés a ‘La Quinceañera Rubí’, quien seria estaba a punto del llanto.

Pero los comentarios de las personas en el video no se hicieron esperar: “La nueva Jolette”, “Quieren una imagen similar a Jolette que no cantaba pero que tenía. Tremenda personalidad y belleza, esta niña cero que ver”, “Lola dándonos el show que queremos”, “He oído cantar mejores en el camión y en el metro, en la calle que todos los de aquí”, “y se quedó la Rubí”, opinaron varios.