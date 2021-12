Su padre, inicialmente creó un grupo en Facebook con un número determinado de personas, en el que pensaba compartir el video con la invitación a la dichosa fiesta, sin embargo a la hora de subirlo, este no se percató que la publicación estaba en modo “mundial” por lo que el video llegó más allá de lo esperado.

Quinceañera Rubí nueva foto. Esta semana, la joven de tan solo 20 años, Rubí Ibarra García se hizo presente en la red social Instagram a través de un par de fotografías que publicó, en las que se dejó ver con un top bastante atrevido de color negro. En ellas se puede apreciar la figura de la ex quinceañera más famosa de México, Rubí además de un “cielo bonito”, añadió en la descripción.

Le comentaron cosas ¿subidas de tono? por su foto en top

“Que niña bonita”, “¡Qué chulada!”, “¡Qué linda eres Rubí!”, “¡Qué hermosa como siempre Rubí!”, “Estás hermosísima”, “Divina”, “Tan lindo como tú”, “Estás mas bonita tú”, “Bonita como siempre”, “Una obra de arte”, “Eres toda una modelo”, “Súper linda”, fueron algunos de los comentarios que recibió Rubí en su publicación de Instagram.

Por otro lado, los comentarios en Facebook no se quedaron atrás, pues hubo más atrevimiento por parte de sus seguidores, quienes le escribieron algunos piropos como: “Yo me voy contigo” “Deberías venirte a esconder a Colorado, saludos Rubí”, “Yo me pierdo contigo nena”, expresaron sus fans.