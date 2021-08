La publicación tuvo muchos comentarios y me gusta de la gente, aprobando de alguna mamera así, el detalle que tuvo la hija con su padre, ya que en ningún momento sintió vergüenza de lo que hace su papá para llevar el sustento a su casa y para hacerle su fiesta.

Alguien más comentó: "Hola, ¿Ustedes tienen el contacto directo del Sr. Jorge y su hija diana? Me gustaría contactarlos para una entrevista, por favor", "felicidades hija que no te avergüenzas de lo que tu papi trabaja bravo, felicidades", "Gran sábado!!! Un evento increíble en nuestro RS".

De pronto aparecieron más comentarios como el siguiente: “Pues yo soy fotógrafo y habrá que ver el trabajo final del artista contratado. Pero de entrada, la propuesta es maravillosa! Pulgares hacia arribaCara guiñando un ojo (Y no hay nada de qué avergonzarse. Más vergüenza deberían tener los ex presidentes que le han dado en la madre a este país, al trabajo y sueldos)”.

Pero las felicitaciones no terminaron: “Que más orgullo de un padre que tus hijos te alienten y te respeten y se sientan tan orgullosos de uno que detallazo”, “hermosa me da gusto que te sientas orgullosa de tu papá que dios te bendiga hoy y siempre”, “Que bien por la jovencita y su papá súper orgulloso además las fotos se ven muy bien”.

“ORGULLOSA DE SU PADRE”

Los halagos continuaron al por mayor: “Muchas felicidades y bendiciones para su hija sr así que sea el mejor de su vida y felicidades a la su hermosa hija y es un orgullo que sedienta orgullosa de usted, mi esposo es chofer de red ambiental y también es ejemplo para nuestros hijos dios los bendiga y los cuide2.

"Orgullosa de su padre, no importa que no trabaje detrás de un escritorio si no de una máquina pesada, ella es orgullosa de su padre, ahí demuestra ser una jovencita con valores hacia los demás", reconoció una internauta que se mostró asombrada por la calidad humana de la menor de edad.