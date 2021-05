El Servicio de Rentas Internas (IRS) continúa distribuyendo los pagos de estímulo económico pendientes

IRS espera poder enviar más pagos “plus-up”, pero también algunos cheques de $1,400 dólares

Quiénes recibirán el tercer cheque esta semana del 17 de mayo El Servicio de Rentas Internas (IRS) continúa distribuyendo los pagos de estímulo económico pendientes y algunos millones de ciudadanos que aun no lo han recibido se preguntan: Quiénes recibirán el tercer cheque esta semana del 17 de mayo. Aun queda trabajo por hacer. Actualmente, la agencia está recibiendo declaraciones de impuestos de los contribuyentes. Esto significa que tienen que revisar y confirmar si a las personas les corresponde un cheque o un monto adicional al que se les había enviado de acuerdo a la nueva información que han ofrecido. Quiénes recibirán el tercer cheque la semana del 17 de mayo Desde el pasado 2 de abril, el IRS comenzó a enviar los llamados pagos “plus-up” o pagos complementarios. Este dinero va dirigido a quienes se les haya enviado ya el tercer cheque, pero que estaba basado en su declaración de impuestos 2019. Ahora que hayan presentado su declaración de impuestos 2020, el IRS debe hacer los ajustes necesarios. Los pagos “plus-up” precisamente contienen la diferencia que se le adeuda. Esta semana, el IRS espera poder enviar más de estos pagos, pero también algunos cheques de $1,400 dólares para aquellos que apenas han presentado una declaración de impuestos a la agencia.

Cheques semana del 17 de mayo Esta semana que inicia el 17 de mayo, más ciudadanos estarán recibiendo sus pagos “plus-up” de acuerdo a la nuevo información que el contribuyente haya ofrecido en su más reciente declaraicón de impuestos 2020. “Estos pagos ‘adicionales’ podrían incluir una situación en la que los ingresos de una persona se redujeron en 2020 en comparación con 2019, o una persona tuvo un nuevo hijo o dependiente en su declaración de impuestos de 2020, y otras situaciones”, explica el IRS en su página web.

Más cheques de $1,400 dólares La semana que inicia del 17 de mayo, además de continuar con los pagos “plus-up”, el IRS procesará cheques de estímulo económico de $1,400 dólares para aquellos que no habían declarado impuestos, recordó La Opinión. Simultáneamente, la agencia está entregando cheques a aquellas personas que son elegibles, pero de las que no tenía información. Si recientemente presentaron una declaración de impuesto, entonces el IRS podrá emitir el pago de impacto económico que les corresponde.

Cheques hasta diciembre El IRS no ha especificado cuánto le tomará enviar los cheques de estímulo económico a las personas que aun no lo han recibido. Sin embargo, el Congreso de Estados Unidos sí le ha puesto una fecha límite para cumplir con su trabajo. La agencia y el Departamento del Tesoro tienen hasta el 31 de diciembre para entregar todos los pagos correspondientes a la tercera ronda de envíos, según lo que contempla el Plan de Rescate Estadounidense de Biden.

Poco tiempo para reclamar la ayuda A pesar de que el IRS tiene hasta diciembre para entregar la ayuda, los contribuyentes tienen MUY POCO tiempo para reclamarla. La mayoría de las ayuda económica contemplada en el Plan de Rescate Estadounidense deben reclamarse por medio de una declaración de impuestos. Los ciudadanos tienen solo hasta el lunes 17 de mayo para presentar su declaración de impuestos 2020. Con miras a poder completar su misión, el IRS ha invitado a los ciudadanos y residentes legales que sean elegibles y que aún no reciben su cheque a que presenten una declaración de impuestos antes de la fecha final. Muchos incluso no están obligados a hacerlo, pero si lo hacen el IRS obtendrá la información que necesita para poder procesar el cheque a favor del beneficiario.

1 millón de pagos, pero aun quedan pendientes Es posible que muchos de los pagos pendientes sean para personas de las que el IRS no tiene información, como personas sin hogar, desamparados, quienes tienen bajos ingresos o incluso ninguno y que por eso no han ofrecido nunca ninguna información tributaria a la agencia. Aun así, el IRS continua con su trabajo. Es por ello que en el noveno lote de envío, emitido el pasado 7 de mayo, entregaron casi 1 millón de pagos (960,000 cheques). La fecha oficial de pago de este lote fue el 12 de mayo. “El anuncio de hoy (miércoles) eleva el total desembolsado hasta ahora a aproximadamente 165 millones de pagos, con un valor total de aproximadamente $388 mil millones, desde que estos pagos comenzaron a distribuirse a los estadounidenses en lotes como se anunció el 12 de marzo”, dijo la agencia.

Advierten que queda un día para reclamar dinero del cheque El IRS advirtió que queda poco tiempo para reclamar el dinero faltante de cualquier cheque de estímulo a través de la vía de los impuestos. Según las fechas límites anunciadas por el IRS, las personas tienen un día para reclamar el dinero de los cheques de estímulo que les falta como parte de su declaración de impuestos o ‘taxes’ para obtener el efectivo, reportó el diario The Sun el sábado. La advertencia se produce después de que el Servicio de Impuestos Internos envió nueve lotes del pago de ayuda por la crisis del Covid-19, lo que significan más de 1,8 mil millones de dólares para los hogares más afectados, acotó el referido diario. “Es un problema que no es tan grande como algunas personas pueden pensar, pero sigue siendo un problema. Hay una pequeña cantidad de personas que no ha recibido sus pagos de estímulo”, expresó el portavoz del IRS Luis García, de acuerdo con el reporte de The Sun.

Insisten en contactar de inmediato al IRS “Les pedimos que sean pacientes con nosotros y que también sean persistentes en contactarnos”, agregó. Todos los destinatarios habrán presentado recientemente sus impuestos, añadió el Servicio de Impuestos Internos. Más de medio millón de los últimos pagos, por un total de más de mil millones de dólares, van a quienes no recibieron un tercer cheque de estímulo antes, porque el IRS no sabía cómo enviarles el dinero, acotó la agencia.

Presenta los impuestos para recibir el dinero faltante del cheque de estímulo Esto se debe a que es posible que el IRS no haya tenido una dirección o información bancaria actualizada, por lo que no pudo realizar un depósito directo o no pudo enviar un cheque en papel o una tarjeta de débito ya cargada con el dinero. Si los impuestos se hacen antes de la fecha límite de este lunes 17 de mayo, la agencia tendrá la información que necesita para otorgarte el dinero faltante de cualquiera de los tres cheques de estímulo que se han emitido, explicó el diario The Sun.

Completa la solicitud lo antes posible Esto se aplica incluso si no ganaste lo suficiente en 2020 para justificar la presentación del retorno del dinero en una declaración de impuestos, expuso el reporte del mencionado periódico el sábado, el cual fue actualizado este domingo. También hay más de 460,000 de los nuevos pagos en adición a otros 800 millones de dólares en estímulo que son esencialmente cheques de estímulo de bonificación, detalló The Sun. Entonces, cualquier persona que no haya recibido sus cheques de estímulo o haya recibido menos dinero de lo esperado, debe presentar una declaración de impuestos federales lo antes posible.