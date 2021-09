¿Quiénes son elegibles para el cheque de $8,000 dólares del Crédito Tributario por Hijos?

El CTC también otorgará a cada familia que gane menos de $ 125,000 dólares lo equivalente al 50 % en gastos calificados relacionados al cuidado de un dependiente

Una familia que gane entre $ 125,000 y $ 183,000 dólares anuales también podría calificar Algunas familias en Estados Unidos podrían estar perdiendo otra ayuda de estímulo federal: ¿Quiénes son elegibles para el cheque de $8,000 dólares del Crédito Tributario por Hijos? Relacionado Alicia Machado le ‘come el mandado’ a esposa de Edwin Luna tras besarse con Roberto Romano (VIDEO) Comediante Fuquan Johnson dejó dramático mensaje antes de morir por sobredosis La TV de EE.UU. está de luto por muerte del hombre del clima Willard Scott Según el Servicio de Rentas Internas (IRS), el Crédito Tributarios por Hijos (CTC) es “un crédito permitido por un porcentaje de los gastos relacionados con el trabajo en los que incurre un contribuyente para el cuidado de personas calificadas para permitirle trabajar o buscar trabajo”. ¿Quiénes son elegibles para el cheque de $8,000 del Crédito Tributario por Hijos? Desde el pasado 15 julio, el IRS comenzó a entregar cheques a las familias de hasta $ 300 dólares mensuales por cada niño menor de 6 años y $ 250 mensuales por cada niño de entre 6 y 17 años. Pero la ayuda por hijos no llega hasta ahí, porque el CTC también otorgará a cada familia que gane menos de $ 125,000 dólares lo equivalente al 50 % en gastos calificados relacionados al cuidado de un menor de 13 años o de un cónyuge, padre o dependiente que no pueda cuidarse a sí mismo, hasta un monto de $ 8,000 dólares.

Recibir hasta $16,000 dólares El pago de hasta $8,000 dólares es por un solo dependiente, pero en el caso de que una familia cuide de dos o más dependientes elegibles, entonces podrá recibir una ayuda de hasta $ 16,000 dólares para los gastos de cuidado. Estos son los montos máximos de ayuda para quienes ganan menos de $ 125,000 dólares anuales. Sin embargo, si una familia gana entre $ 125,000 y $ 183,000 dólares anuales todavía podría calificar, aunque solo recibiría lo equivalente al 20 % de los gastos, explicó iHeart.

El dinero llegará a las familias hasta diciembre Además de los fondos para el cuidado de un dependiente, el IRS continúa enviando los cheques mensuales adelantados a millones de familias y así planea seguir haciéndolo el 15 de cada mes hasta diciembre. Hasta ahora, la agencia han enviado unos $ 15 mil millones de dólares “pagados a familias que incluyen a casi 60 millones de niños elegibles” como parte del Crédito Tributario por Hijos incluido en el Plan de Rescate Estadounidense de Biden.

¿Cómo reclamar mis $8,000 dólares? Para los cheques mensuales del Crédito Tributario por hijos, normalmente el IRS no requiere ninguna acción de parte del beneficiario. Sin embargo, para recibir la ayuda por cuidado de un dependiente sí. El IRS requiere que las familias completen el Formulario 2441 y que demuestren sus ingresos y den información sobre los gastos en los que incurren por el cuidado de sus dependientes.

IRS lanza advertencia a quienes aún no han recibido su cheque del crédito por hijos El Servicio de Rentas Internas (IRS) lanza advertencia para quienes aún no han recibido su cheque del Crédito Tributario por hijos y es que la agencia estipuló una fecha límite para inscribirse al programa. Todos aquellos ciudadanos que no se han apuntado para recibir los pagos del Crédito Tributario por hijos, bien sea porque no pagan impuestos o porque tienen bajos salarios, deben hacerlo lo más pronto posible a través del portal del Servicio de Rentas Internas para no declarantes.

Inscribirse al programa del Crédito Tributario por Hijos El IRS distribuirá el tercero de los seis cheques mensuales del Crédito Tributario por Hijos este 15 de septiembre y los siguientes tres pagos de hasta $300 dólares los entregará el 15 de cada mes hasta culminar en diciembre. Aquellas personas que son elegibles para esta ayuda y que aun no se han registrado, generalmente porque no declaran impuestos, tienen hasta el 15 de octubre de 2021 para hacerlo en el portal del IRS para no declarantes, de acuerdo a las disposiciones oficiales de la agencia.

¿Cómo solicitar el crédito? El IRS recordó que hay muchas personas que no tienen la obligación de presentar una declaración de impuestos y quizás por esto podrían estar perdiendo la oportunidad de solicitar la ayuda federal, para lo que solo necesitan utilizar la herramienta en internet (Non-Filer Sign-up) que permite a todos los ciudadanos explorar la elegibilidad para esos pagos, reseñó EFE. “Algunas personas que no están obligadas a presentar una declaración de impuestos pueden ser elegibles para los pagos del impacto económico de 1,400 dólares por persona”, añadió la agencia de recaudación de impuestos estadounidense.