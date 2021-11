Informan quiénes podrían ser el ‘reemplazo’ de Biden en 2024

Por supuesto, no son las dos únicas opciones del partido demócrata, existen otros posibles candidatos que también gozan de popularidad, entre los que se encuentran el senador por Vermont Bernie Sanders, quien además ya ha sido candidato presidencial, o el secretario de Transporte Pete Buttigieg.

La lista continúa con el actual secretario de Transporte Pete Buttigieg, el ex alcalde de Nueva York Michael Bloomberg, el senador por Vermont Bernie Sanders, la senadora por Massachusetts Elizabeth Warren, el empresario estadounidense Andrew Yang y el senador por Nueva Jersey Cory Booker

En esta investigación realizada del 18 al 19 de noviembre, Kamala Harris es quien recibió mayor apoyo de la gente, con un 13 % de los encuestados que aseguraron que la respaldarían. El segundo puesto lo ocupó Michelle Obama, con el apoyo de un 10 % de los encuestados, informó The Independent .

Kamala y Michelle: las grandes favoritas

Aunque en la encuesta de Hill-HarrisX figuró esta larga lista de personajes, ninguno superó el 5% de la intensión de voto de los encuestados. Así que Kamala Harris y Michelle Obama no solo encabezan la lista, sino que lo hacen con una amplia ventaja sobre las demás opciones.

¿Es posible que alguna de ellas se lance a la carrera presidencial? En 2017, cuando se rumoraba que Michelle Obama sería candidata, la ex primera dama aclaró: “No les pediría a mis hijas que vuelvan a hacer esto porque cuando te postulas para un cargo superior, no eres solo tú. Es toda tu familia”. En varias ocasiones ha sostenido que no planea postularse para algún cargo.