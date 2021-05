¿Quiénes recibirán su tercer cheque esta semana del 3 de mayo?

El IRS continúa enviando el tercer cheque de ayuda por coronavirus

Una nueva ronda del tercer cheque podría llegar a algunos este 3 de mayo

¿Quiénes recibirán su tercer cheque esta semana del 3 de mayo? Millones de personas elegibles para esta ayuda aún no lo han recibido, pero eso no quiere decir que no vayan a obtenerlo. El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), continúa procesando pagos.

El pasado 28 de abril, el IRS junto con el Departamento del Tesoro de EE.UU. Y la Oficina del Servicio Fiscal, revelaron que se desembolsaron “casi 2 millones de pagos en el séptimo lote de Pagos de Impacto Económico del Plan de Rescate Estadounidense”.

Revelan quienes obtendrán el tercer cheque en la semana del 3 de mayo

Las personas que estarían recibiendo su tercer cheque a partir del 3 de mayo, según La Opinión, serían aquellos estadounidenses que regularmente no realizan su declaración de impuesto ante el IRS, pero que para recibir la ayuda deben hacerlo este año.

“Aproximadamente 163 millones de pagos, con un valor total de aproximadamente $ 384 mil millones, desde que estos pagos comenzaron a distribuirse a los estadounidenses en lotes como se anunció el 12 de marzo”, reveló el IRS en un comunicado