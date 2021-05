¿Quiénes recibirán su tercer cheque la semana del 10 de mayo? Ya millones tiene el dinero de su tercer cheque, pero El IRS continúa procesando pagos para millones que aún no lo han recibido, e incluso algunos de los llamados estímulos “plus-up” llegarían esta semana.

Este tercer cheque de la semana del 10 de mayo sería “para quienes el IRS no tenía información para emitir un pago pero que recientemente presentaron una declaración de impuestos, así como a las personas que califican para pagos “plus-up”.

¿Quiénes ya no recibirían un cheque?

Aquellos que ya no recibirían un tercer cheque la semana del 10 de mayo, son los que han recibido sus pagos, y que ya no son elegibles para obtener un cheque plus-up, ya sea por que presentaron con anticipación su declaración de impuestos del 2020.

O porque el IRS determinó que no eran elegibles para uno de estos cheques plus-up. El Servicio de Impuestos Internos, dijo que “aunque los pagos son automáticos para la mayoría de las personas”, se continúa instando a los estadounidenses “que normalmente no presentan una declaración de impuestos y no han recibido Pagos de impacto económico” a presentar su declaración.