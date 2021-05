El Servicio de Rentas Internas (IRS) continúa enviando la ayuda por coronavirus a los ciudadanos

Esta semana inicia el lunes 31 de mayo, justo un día festivo en Estados Unidos ya que se celebra el Memorial Day

¿Quiénes recibirán su cheque esta primera semana de junio? El Servicio de Rentas Internas (IRS) continúa enviando la ayuda por coronavirus a los ciudadanos y algunos que aun esperan por su dinero se preguntan: ¿Quiénes recibirán su cheque esta primera semana de junio? La agencia de recaudación de impuestos no ha terminado aun su trabajo de distribuir las ayudas económicas aprobadas en el Plan de Rescate Estadounidense y semana a semana envían un nuevo lote en el que podría venir el cheque que tanto espera. ¿Quiénes recibirán su cheque la primera semana de junio? Esta semana inicia el lunes 31 de mayo, justo un día festivo en Estados Unidos ya que se celebra el Memorial Day. Aun así durante la semana miles de ciudadanos estarán recibiendo su tercer cheque de estímulo económico. Desde marzo, el IRS envía cheques semanalmente y esta semana, así como la pasada, procesaron más de 1.8 millones pagos “plus-up” o adicionales correspondientes a la tercera ronda y que equivalen a más de $3.5 mil millones de dólares. Con este nuevo lote, la agencia ha enviado casi 167 millones de pagos.

Continúan los pagos en pleno Memorial Day A diferencia de otras semanas, este lunes se celebra el Memorial Day en Estados Unidos. Esto quiere decir que debido al fin de semana festivo se podrían presentar algunos retrasos en la llegada de los cheques que suelen ser los miércoles, en especial si con cheques en físico o tarjetas de débito que llegan a través del correo postal. IRS programa los pagos cada viernes y el miércoles en la mañana de la semana siguiente, Nacha y los bancos liberan el dinero en las cuentas de los contribuyentes. Aun así, aquellos contribuyentes que hayan declarado recientemente sus impuestos al IRS o quienes ya recibieron un pago inicial incompleto, ya que fue calculado con base en la declaración de impuestos 2019, recibirían los fondos de su tercer cheque de estímulo.

Pagos “plus-up” y otros pagos del IRS Según el IRS, “más de 900,000 pagos, con un valor de aproximadamente $1.9 mil millones, fueron a personas elegibles para quienes el IRS anteriormente no tenía información para emitir un Pago de impacto económico, pero que recientemente presentaron una declaración de impuestos”. Además de pagos a las personas de las que no tenían información, el IRS ha estado enviando pagos “plus-up” suplementarios para quienes ya recibieron un cheque basada en su información de 2019, pero que al entregar nueva información de 2020 son elegibles para recibir más dinero. “En las últimas dos semanas, hubo más de 900,000 de estos pagos adicionales, con un valor de más de $1.6 mil millones. En total, el IRS ha realizado casi 7 millones de estos pagos suplementarios este año”, dijo el IRS.

IRS enviará más cheques Sobre estos dos grupos anteriormente mencionados (personas de las que el IRS no tenía información y pagos “plus-up” suplementarios), la agencia indicó que continuará realizando semanalmente pagos de impacto. De todas formas, ¿Todavía no ha recibido su tercer cheque? Entonces debe revisar algunos puntos para resolverlo y que la ayuda llegue finalmente a sus bolsillos. El Servicio de Rentas Internas (IRS), encargado de la distribución de los fondos, ha entregado gran parte de los cheques, incluso muchos ciudadanos ya lo han gastado. Sin embargo, aun le queda trabajo por hacer ya que millones de beneficiarios aun no han recibido la ayuda que les corresponde. ¿Por qué?

¿No has recibido tu tercer cheque? Debes revisar algunos puntos para obtener la ayuda ¿Por qué no he recibido mi tercer cheque? Existen diversas razones por las que un beneficiario puede no haber recibido la ayuda todavía. Por ejemplo, si cambió de domicilio y no lo notificó al IRS, o si su información bancaria está errada. La buena noticia es que el IRS tiene hasta el 31 de diciembre para distribuir el tercer cheque, según lo que estipula el Plan de Rescate Estadounidense. Bajo esta premisa, la agencia mantiene un calendario de repartición de las ayudas federales y continúan enviándolas en lotes semana a semana.

¿Demorado en el Servicio Postal? Otra de las razones por la que un cheque de estímulo podría demorar tiene que ver con el envío. Si el IRS cuenta con sus datos bancarios, entonces no debería haber mayores problemas porque lo más seguro es que le emitan un depósito directo. De lo contrario, le enviarán un cheque en físico o una tarjeta de débito prepagada. Esto significa que el sobre con su dinero llegará por medio del correo postal a su dirección (si es la correcta) y que podría tardar dos o tres semana si no surgen imprevistos que hagan más lento el proceso. De igual forma, debe estar pendiente de su buzón para no terminar arrojando a la basura su cheque de ayuda.

¿Cambió de domicilio? ¿Cambiaron tus datos? Otro escenario que podría explicar el retraso en la entrega de su cheque es que el IRS tenga su información errada o desactualizada. Si una persona no notificó al IRS que cambió de domicilio o que sus datos bancarios son ahora diferentes, entonces esto generará retraso en su pago. Si este es su caso, póngase en contacto con la agencia para resolver su situación. Si la demora en su pago no tiene que ver ni con sus datos, ni con el envío, existe otra posibilidad, pero no es alentadora. Si el IRS detectó alguna deuda de algún contribuyente, es probable que haya tomado sus fondos para saldarla. En este caso no hay forma de reclamarlo, reseña La Opinión.