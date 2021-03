¿Quiénes no recibirán la ‘Green Card’ de inmediato con la reforma de Biden?

La ley ha llegado al Congreso y pese a que se ‘retrasó‘, muchos se preguntan: ¿Quiénes no recibirán la ‘Green Card’ de inmediato con la reforma de Biden?

Y es que hace un tiempo se reveló que algunos inmigrantes en los Estados Unidos serían más beneficiados al recibir de inmediato la residencia o ‘Green Card’. Lo que provocó que ahora miles de indocumentados se pregunten: ¿Quiénes no accederían a la residencia de forma ‘rápida’?

Green Card ‘de inmediato’

Como se ha repetido, los principales ‘descalificados’ de esta reforma migratoria y en especial de la ‘Green Card Inmediata’ serán aquellos inmigrantes que no hayan estado físicamente en los Estados Unidos antes del primero de enero del 2021.

Sin embargo, no serán los únicos rechazados del beneficio ‘especial’, ya que aquellos que no sean beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), así como ‘tepesianos’ que son indocumentados bajo el Estatus de Protección Temporal o trabajadores del campo elegibles no podrían obtener el beneficio.

Además, algunos inmigrantes que tengan un récord criminal de varios delitos menores o algún delito mayor también podrían quedar ‘fuera’ de la reforma migratoria al no ‘pasar’ una revisión de antecedentes.

Reforma Migratoria llega al Congreso pero se ‘retrasa’

La reforma migratoria del presidente Joe Biden podría retrasarse hasta abril por ‘culpa’ de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi., y es que al parecer, los demócratas realizaron un conteo y descubrieron que la reforma no ‘pasaría’ en la Cámara Baja.