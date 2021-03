¿A quiénes les llegaría el tercer cheque esta semana?

Con respecto al segundo lote , el grupo de sobres con cheques en físico o tarjetas de débito era más grande. Aunque no identificaron cuántos eran exactamente, sí alertaron a los ciudadanos para que revisarán sus buzones. Este grupo podría recibir sus $1,400 dólares a finales de ESTA SEMANA o la semana que viene.

¿A quiénes les llegaría el tercer cheque de ayuda esta semana? Es la pregunta que se hacen millones de ciudadanos que aun no han recibido su Pago de Impacto Económico de $1,400 dólares contemplado en el Plan de Rescate Estadounidense del presidente Biden.

También admitieron que quizás algunas personas se hayan decepcionado por no hacer recibido aun el dinero en sus cuentas bancarias, pero pudo haber ocurrido algún problema con su cuenta bancaria. “Es posible que su pago se haya enviado por correo porque el banco rechazó el depósito. Esto podría suceder porque la información bancaria no es válida o porque se ha cerrado la cuenta bancaria”, indicaron.

¿Qué hago si quiero cambiar mi información en el IRS? Lamentablemente, en estos momentos no podrá hacerlo. La agencia ha explicado que no se pueden cambiar los datos bancarios que la persona ya tiene registrados. “No llame al IRS, nuestros asistentes telefónicos tampoco podrán cambiar su información bancaria”, escribieron.

El IRS anunció recientemente que tenían una nueva aplicación para que pueda rastrear su cheque desde el celular: IRS2Go . Sin dudas, si quiere saber dónde está su cheque, lo mejor que puede hacer es rastrearlo a través de la herramienta Get My Payment por la página web del IRS o con esta aplicación.

IRS, características de la nueva aplicación

Cualquier persona podrá descargar la aplicación IRS2Go en cualquier dispositivo a través de Google Play, en el caso de los teléfonos Android, o de App Store, en el caso de los teléfonos Apple. Otra de las características que hará feliz a la comunidad hispana es que la aplicación estará disponible no solo en inglés, sino también en español.

En la página web de la agencia podrá encontrar los links para descargar. INGRESE AQUÍ. Si no desea descargar la aplicación, aun podrá usar la herramienta Get My Payment a través de la página web del IRS, en donde tendrá que ingresar con su usuario y su información personal.