¿A quiénes enviará el IRS el tercer cheque esta semana?

Desde esta semana , aquellos que no hayan entregado al IRS su información bancaria comenzarán a recibir los cheques en cheques físicos y tarjetas de débito por medio del correo tradicional, indicaron las autoridades.

En rondas pasadas, se reportaron múltiples casos en los que beneficiarios habían botado a la basura su pago de estímulo económico. Al desconocer el sobre, algunos habían preferido tirarlo o deshacerse de él. Es por eso que el IRS alienta a las personas a revisar su correo para que su cheque de $1,400 no termine en la basura.

¿Cómo saber cuándo me llegará mi pago?

El IRS no ha anunciado algún calendario de distribución, tal como hizo en rondas anteriores. Sin embargo, ha dispuesto de la herramienta Get My Payment, realmente útil para rastrear tu tercer cheque y saber a ciencia cierta si le llega esta semana.

Puede encontrarla en la página web de la agencia o a través de la aplicación para celulares: IRS2Go. “IRS2Go es la aplicación móvil oficial de #IRS. Descárguelo desde su dispositivo móvil hoy”, anunciaron a través de se cuenta de Twitter.