Es por esto que el IRS comenzará a enviar los cheques de hasta $300 dólares a las familias que califiquen desde el próximo 15 de julio. La agencia también ha explicado que los beneficiarios no tendrán que hacer ninguna solicitud o trámite adicional para recibir la ayuda.

¿Quiénes califican para el crédito tributario por hijos?

En este punto, muchas personas se preguntan si califican. Este año, la elegibilidad de esta ayuda se ha ampliado y ahora las parejas que ganan 150,000 dólares o menos podrán recibir los pagos correspondientes al Crédito Tributario por hijos los 15 de cada mes.

El IRS será la agencia federal encargada no solo de distribuir los pagos, sino de determinar a quiénes van dirigidos. Se basarán para determinar la elegibilidad de las personas en las declaraciones de impuestos de los años fiscales 2019 y 2020. También han informado que será posible actualizar cualquier dato por internet, reseñó The Associated Press.