El reporte no detalla a qué hora ni quién atestiguó haber visto al muchacho con vida por última vez.

Ramírez, de 16 años, fue visto por última vez en Houston, Texas, el miércoles 6 de enero del 2021 y apareció asesinado el lunes 18 de enero aunque no se le identificó oficialmente sino hasta el viernes 22 de enero.

Durante 12 días la búsqueda de los voluntarios, y las investigaciones de las autoridades del HPD, no dieron ningún resultado. Los medios de comunicación también hicieron su parte difundiendo imágenes de Izaac Ramírez.

Por razones que, hasta el momento no han sido reveladas de la investigación, los primeros patrulleros del HPD que llegaron al lugar pidieron la presencia de los detectives de la División de Homicidios.

Rosalie Yáñez-Young, prima del muchacho desaparecido, organizó una colecta en la red social Go Fund Me bajo el nombre Homegoing For Izaac Ramírez (Funeral para Izaac Ramírez) para ayudar a costear los gastos por su deceso.

“Mi tía y mi tío experimentaron la peor pesadilla de todos los padres. Después de que su hijo menor estuvo desaparecido durante 12 días descubrieron… que había sido asesinado” dijo Yáñez-Young para describir el dolor de su familia.

Yáñez-Young explicó que “ningún padre planea enterrar a su hijo y mucho menos tiene los fondos listos” y suplicó que les ayuden a costear los gastos generados por la repentina y misteriosa muerte del muchacho.

La División de Homicidios del HPD pide a la comunidad hispana que si alguien tiene información en la muerte de Izaac Ramírez se comuniquen a su oficina al 713.308.3600 o la organización sin fines de lucro Crime Stoppers de Houston al 713.222.8477. Todas las pistas se mantendrán anónimas.