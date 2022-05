Integrante del matutino no asistirá a la boda de Francisca.

El presentador aclara el por qué no estará presente en ese día especial para la dominicana.

Aclara que pese a su ausencia el regalo será enviado. Quién no asistirá boda Francisca. La cuenta regresiva para que Francisca una su vida con el padre de Gennaro ha comenzado, tras esto, muchos de sus colegas y amigos han hablado al respecto. Algunos de ellos ya se adelantaron con la entrega de regalos, mientras que otros se preparan para la celebración más importante de la dominicana, pero hay una persona que no asistirá a su boda. Ya quedan muy pocos días para que la boda de ensueño de Lachapel por fin se haga realidad, este viernes 6 de mayo se llevará a cabo la celebración en el lujoso complejo Casa de Campo, ubicado en la ciudad de La Romana, en República Dominicana, donde todos esperan que Francisca le de el 'sí quiero' al padre de Gennaro, pero tras la salida de uno de los rostros de Despierta América uno de los conductores revela que no estará presente ese día de la unión. ¿Quién de 'Despierta América' no asistirá a la boda de Francisca Lachapel? Sin duda la presentadora de Univisión espera que sus amigos y compañeros estén presentes en ese día tan importante para ella, pero desafortunadamente no todos estarán en su boda religiosa y ¿quién es el rostro de 'Despierta América' que no estará presente en la celebración de Francisca? Se trata de Tony Dandrades, quien forma parte de la mesa de debate en el segmento 'Sin rollo' del matutino de Univisión en el que se abordan los temas más polémicos del momento. Fue a través de sus redes sociales que el presentador de 'Despierta América' anunció que no podrá asistir a la boda de Lachapel, ¿por qué?

Tony Dandrades dice el por qué no acompañará a la dominicana en ese día especial El comunicador dominicano le hizo la revelación a la propia Francisca quien en ese preciso momento se encontraba caracterizada como 'Mela La Melaza'. El motivo por el que no asistirá es de nivel personal, cosa que le impedirá ser testigo de la boda religiosa de su compañera, tal y como se puede apreciar en un video que Tony Dandrades a través de su perfil de Instagram. "En 400 metros llegó en tercer lugar en la competencia y rompió el récord del colegio de ella (refiriéndose a su hija), entonces va ahora a regionales y dile a Francisca que lamentablemente no puedo ir a su boda, porque van a comenzar los chismes de 'Francisca no invitó a Tony', así que Mela por favor pásale este mensaje a Francisca", expresó Dandrades en su video de Instagram.

Tony Dandrades aclaró que sí enviará el regalo a Francisca La razón por la que él mismo decidió hacer la revelación del por qué no irá a la boda de Francisca fue para evitar que se empezaran a realizar especulaciones de que la dominicana decidió no invitar a su paisano a ese día tan especial en donde unirá nupcias con Francesco Zampogna, padre de Gennaro. En la grabación el periodista dominicano dejó en claro que su presente no faltará, "Pero dile que el regalo va", dijo Tony Dandrades. El video cuenta con más de 25 mil reproducciones y por supuesto que los usuarios internautas no dudaron en manifestarse en los comentarios del video que compartió el compañero de Francisca.

Internautas reaccionan ante las palabras del comunicador dominicano "Mela no pierde tiempo Jajajaja ella quiere ir a la boda como sea", "Debes de ir, dile a Tu esposa que te deje batirlo solo", "Tony buen estilo de peinado y corte de pelo ha conseguido", "Los amo a los dos mis domi", "Felicidades para la niña que va a las regionales", compartieron algunos usuarios internautas ante las palabras de Tony. Así que para evitar la propagación de malos entendidos el dominicano aclaró que debido a que su hija se presentará en las regionales no podrá estar presente en la boda de Francisca Lachapel, pero dejó en claro que el regalo para los novios no va a faltar, así que la cuenta regresiva continúa. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.