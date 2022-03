Por otra parte, se informó que las personas que sean detenidas por su responsabilidad en este hecho serán trasladadas de manera inmediata al penal del estado para seguir con su proceso judicial. Un juez será el encargado de determinar la situación jurídica de estas personas. No se descarta que hayan participado miembros del crimen organizado.

“No atacarán el problema de raíz”

No pasó mucho tiempo para que usuarios reaccionaran a este noticia tras la tragedia que se vivió en el partido entre Querétaro y Atlas: “Se estan haciendo weyes solo con los culpables, pero no atacarán el problema de raíz, que son las barras protegidas por los dueños de equipos”, “Lo que se vio en el Corregidora no fue una bronca normal”, “Independientemente de todo, si solo son 15 (órdenes de aprehensión) sería una burla”.

“¿Por qué tardaron tanto si había tanta evidencia? ¿Fotos, nombres, direcciones, publicaciones de los mismos agresores? ¿Para que alcanzaran a esconderse?”, “A la mexicana, no sería raro que apliquen la del presunto culpable. Amenazas a alguien para que le ponga el dedo a quien sea y listo”, “Ahí los tenían a la mano y ahora los van a buscar”.