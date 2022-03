Este lunes, los Gallos Blancos del Querétaro acudieron a las instalaciones del club, aunque no se realizó el entrenamiento de campo, y a la salida, los jugadores no brindaron información: “El equipo emocionalmente está quebrado”, sentenció el exportero de los Diablos Rojos del Toluca (Con información de Agencia El Universal).

Sobre estos hechos, Hernán Cristante compartió una de las experiencias con sus jugadores: “Un chico que llegó a entrenar con una lágrima con el dolor de escuchar a su hijo pedirle que ya no vayas más”. Al terminar la frase, el exportero se quebró y no pudo continuar la charla durante unos segundos.

Le dicen a Hernán Cristante que es un “incitador de la violencia”

El perfil de Instagram del entrenador del Querétaro ha sido plagado de ofensas después de que circulara un video donde le decía a los seguidores albiazules que salieran del campo y “reventaran” a los atlistas. Hernán Cristante aseguró que dicha situación fue un malentendido, algo que no calmó a los fans: “Órale, a chsm a su madre del país, incitador de la violencia”, comentó el usuario alfii31 en la última foto del perfil de Cristante.

“Pusieron un video largo, ese mismo video lo compactaron y ya fui un incitador de la violencia. Me decían ‘es que me pegaron, hay que reventarlos’. Se querían meter al túnel y dije, se meten al túnel va a haber una tragedia. Así que los llevé para otro lado y ellos me decían ‘hay que reventarlos’. Les dije ‘reviéntelos afuera’. Esto se usa en la parte de educación, en la parte de disuasión y fue algo que me salió”, explicó sobre el polémico video (Con información de Agencia Reforma).