Sin embargo, el juez determinó la no vinculación a proceso, pues consideró que no había certeza de que los materiales gráficos presentados como datos de prueba, fueran del lugar y la fecha de los hechos. En cuestión de minutos, las imágenes de la trifulca en este recinto deportivo dieron la vuelta al mundo entero.

La pesadilla no termina. Dos personas, de los 14 detenidos por los hechos ocurridos en el estadio Corregidora durante el partido entre Querétaro y Atlas, fueron liberadas por falta de pruebas, así lo dio a conocer la Fiscalía General del Estado ( FGE ). La dependencia dijo escuetamente que, con dos de los imputados, a los que se les acusa de homicidio en grado de tentativa, se presentó ante la autoridad judicial fotografías donde se visualiza su posible participación en el evento delictivo.

“Lo bueno que decía Mauricio Kuri (gobernador del estado de Querétaro) que se les trataría con el peso de la ley, ajá, ahí se ve”, “Ya nada más les falta capturar a los otros 100”, “¿Entonces van a salir libres? Sí los videos y fotos no son prueba…”, “¿Y las víctimas?”, “¿Y el autor intelectual? ¿Quién dio la orden ? ¿Quién pagó policías?”.

Usuarios de redes sociales no quedaron muy satisfechos con el comunicado emitido por la Fiscalía General del Estado de Querétaro, el cual está disponible en sus redes sociales, y de inmediato expresaron su malestar al enterarse que dos personas habían sido puestas en libertad a pesar de la muestra de pruebas fotográficas.

“Estoy contento de que no hayan perdido la vida”: AMLO

“Hay muy buena comunicación con el gobierno de Querétaro. Hoy (miércoles) nos informaron que afortunadamente ya están dados de alta, ya les dieron de alta a todos los heridos, que solo queda uno en gravedad, pero con muchas posibilidades de salvarse. Ese es el informe de hoy en la mañana, que es lo más importa”.

“Yo creo que a todos nos importa, pero las autoridades mucho, cuando hay una desgracia lo que uno quiere es que no haya muertos (…) Aquí yo la verdad es que estoy contento de que no hayan perdido la vida, que se esté salvando los heridos, eso es lo que más me importa de todo, la vida, aunque sea de uno. Entonces ya también el gobernador, con las autoridades ya está actuando, ya tienen detenidos a más de 10 detenidos, ya se está actuando”, dijo AMLO (Con información de Agencia El Universal).