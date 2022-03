Se comparten reveladores videos en redes sociales del partido entre Querétaro y Atlas

Exhiben a policías que no hicieron nada para detener la tragedia en el Estadio Corregidora

“Estos policías permitieron que pasaran armas de todo tipo”, expresó un usuario Luego de que comenzaran los enfrentamientos entre pseudo aficionados de los Gallos Blancos del Querétaro y los Rojinegros del Atlas, circulan reveladores videos en redes sociales donde se exhibe a policías que no hicieron nada para detener esta tragedia ocurrida ayer en el Estadio Corregidora. Vaya que este penoso incidente provocó que internautas expresaran su descontento porque las autoridades no actuaron a tiempo, además de que se asegura que los elementos de seguridad contratados para este evento eran mucho menos de los que estaban acordados. Toda una tragedia que pudo haber provocado cientos de muertes. ¿Se pudo evitar esta tragedia en el partido entre Querétaro y Atlas? En un video de apenas unos cuantos segundos de duración, disponible en la cuenta oficial de Twitter de Guardia Nocturna, se puede ver claramente cómo un policía prácticamente le dio la espalda al problema que se estaba suscitando en el partido entre Querétaro y Atlas y prefirió hablar por su celular. Algunos aficionados, la mayoría con la playera del Querétaro, corrían a toda velocidad por uno de los pasillos del Estadio Corregidora, no se sabe a ciencia cierta si huyendo o en busca de sus rivales del Atlas. Con cubrebocas, este elemento del orden hizo caso omiso, aunque hubo quienes lo defendieron por no hacer nada.

“Todos somos muy valientes detrás de un teclado” Luego de que se difundiera este video en el que se ve a un policía no reaccionar a la tragedia en el Querétaro vs Atlas, usuarios reaccionaron de diferentes maneras: “¿Es Superman para detener todo? Hace lo indicado, pedir refuerzos. El problema son sus superiores que no contemplaron la seguridad adecuada”, “¿Qué querían que hiciera el policía, él solo contra decenas de cabr… y sin equipo de protección?”. “Todos somos muy valientes detrás de un teclado, pero estando ahí cada quien corre por su vida, no sean hipócritas”, “Esto no debió pasar, estos policías permitieron que pasaran armas de todo tipo. Hasta armas de fuego llevaron los del Querétaro”, “Cada vez creo mas que estaba todo arreglado. El policia aquí parado sin intervenir y la otra, el de seguridad abriendo la puerta para desatar más la campal” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Portero del Querétaro le pidió a otro policía que hiciera algo Y por si fuera poco, hay otro video en redes sociales donde, justo en el momento en que se presentaban disturbios en las gradas del Estadio Corregidora mientras se llevaba a cabo el partido entre Querétaro y Atlas, un policía que se encuentra en la cancha permanece quieto sin hacer absolutamente nada. De pronto, llega el portero del equipo local, Toño Rodríguez, a decirle algo a este elemento del orden, quien se limitó a señalarle una parte de las tribunas. El guardameta decidió retirarse sin notar siquiera que estaba siendo captado por las cámaras, ni mucho menos el policía que seguía en el mismo sitio (Archivado como: Exhiben a policías que no hicieron nada para detener la tragedia en el Querétaro vs Atlas).

¿Los policías fueron cómplices de esta tragedia? En esta misma publicación, se comparte un revelador audio que dice lo siguiente y que dejaría muy mal parado a los policías que estuvieron presentes en el Querétaro vs Atlas: “Esa mad… estaba bien planeada, nos tenían una trampa bien hecha. Nosotros estábamos en la reja y ni un solo policía en todo el estadio. Esos güeyes tenían todas sus rejas sin candado, de repente nos llegaron por todos lados y por afuera del estadio”. “Traían tubos, palos, pistolas, un compita que mataron le dieron como 7 balazos, a otros los acuchillaron, de mi barrio mataron a dos y pues son 30 muertos en total, 100 heridos de gravedad y otros que no han localizado y no sabemos si están vivos o muertos o dónde están, pero sí, nos tenían una trampa bien acomodada, me estaban pegando con toletes, como los que traen los policías, con extintores y con palos. Estuvo criminal” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Elemento de seguridad privada se unió a la riña en el Querétaro vs Atlas Las imágenes virales en redes sociales mostraron cuando un elemento de seguridad privada, con un cinturón en mano, aprovechó para golpear a un seguidor del Atlas, mientras éste intentaba huir de un grupo de aficionados de los Gallos Blancos del Querétaro que lo estaban violentando. Este momento es uno más de los tantos que pasaron primero en la tribuna del inmueble y que no tardó mucho en pasar a la cancha. La versión de las autoridades de Querétaro reveló que no hay personas muertas, sólo heridos de gravedad, tras estos lamentables actos. Por su parte, la Liga MX decidió suspender actividades este domingo (PARA VER ESTE VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

El día más negro del futbol mexicano La violencia y el caos se apoderan de la Liga MX; una bronca entre barristas de Querétaro y Atlas deja 22 heridos, dos de ellos de gravedad; se suspende la jornada dominical. Momentos de terror se vivieron en el Estadio La Corregidora de Querétaro, durante el juego entre Gallos Blancos y el Atlas, cuando barras de ambos se trenzaron en una gran bronca que se trasladó hasta la cancha de juego. Imágenes bizarras se proyectaron por medio de redes sociales, con gente golpeando cuerpos inertes. El partido fue suspendido. La coordinación de protección civil del Estado de Querétaro informó que hasta la noche de este sábado se tiene conocimiento de 22 personas lesionadas, de las cuales nueve fueron trasladadas al Hospital General y dos están graves.

¿Y los policías? Se denunció que no había protección civil estatal en el estadio, sólo se contaba con seguridad privada. La presidencia de la Liga MX aseguró que se castigará con todo el rigor del reglamento a los responsables. Debido a esto, la Liga MX ha decidido que se bajará la cortina y los tres juegos programados para este domingo no se llevarán a cabo. Los acontecimientos impactaron en todos niveles. Al minuto 62 de juego, se abren los accesos a la cancha debido a la bronca entre las barras.Ante la ausencia de Seguridad Estatal, la seguridad privada es rechazada por los rijosos. En los pasillos del estadio, hay gente golpeando cuerpos sangrantes e inertes. La Liga MX condena los hechos y asegura que se actuará con rigor (Con información de Agencia l Universal).