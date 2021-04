Marrisa inmediatamente se tira al suelo pidiendo ayuda, sus gritos se pueden escuchar en la grabación, dodne se nota como las llamas alcanzaban su cara y parte de su brazo, sus acompañantes no podía creer lo que estaba pasando en ese momento, la celebración había terminado en tragedia.

“Estoy traumatizada por decir lo menos y buscando tomar medidas legales contra los responsables y este establecimiento”, publicó la joven de 26 años en sus redes sociales, donde también dijo que no recibió la ayuda necesaria por parte de los empleados del lugar.

En la publicación de redes sociales de Marissa Daniel, la joven originaria de Baltimore mencionó que el personal del bar en Cancún no le proporcionó ayuda, por lo que busca emprender acciones legales contra los responsables y contra el establecimiento.

Marrisa Daniel dice que no le prestaron ayuda

En el portal de la Opinión se informa que fue la propia joven quien denunció en sus redes la falta de apoyo durante el accidente: “El personal reaccionó muy mal a la situación. No me ofrecieron ayuda ni asistencia al ver las quemaduras; simplemente me miraron sin palabras”.

Fueron en sus mismas redes sociales donde Marissa explicó que sufre de quemaduras de segundo grado en el lado izquierdo de su rostro, en la oreja y el brazo izquierdo. “Esto debido a las acciones descuidadas de los empleados del establecimiento que continuaron vertiendo alcohol a una charola que estaba completamente encendida”, señaló.