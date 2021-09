Hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo sufrió un accidente que fue empeorando

Alejandra Capetillo no le puso ‘la atención’ requerida al incidente y terminó siendo peor

La cara de la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo quedó marcada "Les quiero enseñar el calibre de quemadura sin filtro", fueron las palabras de Alejandra Capetillo, hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo ante la terrible situación que vivió por no ponerle atención a un incidente que tuvo mientras cocinaba y que ahora le trajo consecuencias para su cara. Desde hace un año, Alejandra Capetillo, se fue a vivir a Madrid, España y se las ha visto 'negras' entre fenómenos climatológicos, la pandemia de COVID y otras cosas que le ha tocado enfrentar sola, sin embargo, ahora tuvo otro accidente del que no podrá 'escapar' dado que le quemó la cara. Alejandra Capetillo, hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo se quemó la cara "O sea me duele hasta hacer gestos", fueron las palabras de Alejandra Capetillo al enseñar su cara quemada por el aceite que le saltó mientras cocinaba, pero lo peor de todo fue que la hija de Biby Gaytán no le tomó la importancia debida y la situación fue empeorando, porque hasta se maquilló. Desde que se fue a vivir sola, la hija de Eduardo Capetillo ha aprendido lo que implica ser ama de casa y trabajar y vivir por su propia cuenta, sin embargo, una de las labores que no domina es la cocina por lo que tuvo que enfrentar la quemadura del aceite que le saltó a la cara.

Aceite quema el rostro de la hija de Biby Gaytán y ahora enfrenta las consecuencias El ‘pecado’ de Alejandra Capetillo fue no prestarle atención al aceite en su cara, pues cuando pensó que no pasaría a mayores, ella no se protegió con algún tratamiento y al contrario, continuó maquillándose como si nada y eso causó que la quemadura empeorara y quedara una marca mayor en la cara. “Todo fue por error, por estar en la luna, estaba cocinando, me cayeron gotitas de aceite y me dio igual, o sea no vi si me había sucedido algo en la cara, me limpie y ya…”, comenzó diciendo la joven que ahora vive en Madrid, alejada de sus papás Biby Gaytán y Eduardo Capetillo.

El rostro de la hija de Biby Gaytán luce una grande marca de la quemadura de aceite “Pensé que era un granito porque me salió como un puntito rojo en la noche y dije ‘ah bueno, equis, da igual, un granito’, pero yo me seguía maquillando, o sea, al siguiente día me maquillé y todo y el error aquí fue que al momento de desmaquillarme como que se llevó la piel”, aseguró. Visiblemente tranquila y sin tomarle mucha importancia al hecho aunque la marca sí es muy visible, Alejandra Capetillo siguió: “Ayer me puse agua oxigenada y todo, por eso lo ven así ahorita como si estuviera como costra, porque toda la noche tuve agua oxigenada pero todavía no cicatriza bien, apenas es el primer día que lo estoy cuidando….”, dijo la joven.

La joven no le puso atención a la quemadura en su cara Apneas hace meses se transmitió el reality show de la familia Capetillo-Gaytán en donde los integrantes de la dinastía podían verse en su quehacer diario y entre lo más polémico fue que Biby Gaytán quiso celebrar su aniversario de bodas por todo lo alto y terminó en una gran pelea con Eduardo Capetillo por la economía del festejo. Otra escena que despertó interés en ese reality show fue cuando Alejandra Capetillo les anunció que deseaba irse a vivir sola hasta España y ante las lágrimas y sorpresas de sus famosos padres contaba sus sueños de poder dedicarse a completar sus estudios desde la madre patria. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE ALEJANDRA CAPETILLO Y SU QUEMADURA

Alejandra Capetillo vive en Madrid, España, desde hace un año A Eduardo Capetillo siempre se le ha tachado de celoso, por lo que no resulta extraño que ahora se hayan filtrado supuestas reglas que le ha puesto a Biby Gaytán e incluso a sus hijos para establecer una ‘unión familiar’ más asertiva aunque resultan ser exageradas. El programa ‘De Primera Mano’ compartió un video en donde Eduardo Capetillo decía cuáles eran los secretos para curar tanto tiempo de matrimonio estable con Biby Gaytán, pero después, uno de los conductores del show reveló lo que sucedió cuando una vez se encontró con la pareja.

Eduardo Capetillo manifestó su ‘secreto’ con Biby Gaytán “No hay ningún secreto, es algo completamente opuesto a un secreto, es transparencia, la fuerza más transparente que existe en el universo es el amor, esa es tan grande y tan poderosa que los científicos no han podido medir, han podido medir la intolerancia, la lujuria, la frustración, pero el amor no, porque es tan grande que no se puede medir”, manifestó. Pero el actor dijo que el principio básico para que una relación sea duradera es el amor y que esté y no se acabe lo que aparentemente sucede entre él y Biby Gaytán: “Muchas cosas, son 28 años juntos, hemos vivido cosas muy complejas, desde pérdida de seres queridos, desde tener que estar lejos el uno del otro por cuestiones de trabajo que es algo que no nos gusta…”, expresó.

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo llevan 28 años juntos como pareja Para el esposo de Biby Gaytán, han sido más fuertes los momentos buenos que ha tenido con su mujer: “Han sido los más, los que hemos compartido como pareja, con vacaciones, con nuestros hijos e incluso en viajes de trabajo, he vivo momentos muy puntuales de satisfacción”, aseguró. Pero ante los señalamientos de que Eduardo Capetillo es celoso, ¿será que pronto Biby Gaytán se anime a hablar y a decir si es verdad o no? El actor y cantante dijo lo que viene: “Lo que venga será bienvenido con todo el amor del mundo, bueno, regular o malo, que no es malo, luego hay cosas que nosotros interpretamos como malas, pero son grandes aprendizajes y grandes joyas que nos regala la vida”, precisó.

“Mi Dios no castiga”, aseguró Eduardo Capetillo Como el hombre de fe religiosa que es, el esposo de Biby Gaytán considera que en un futuro si se le ‘viene algo malo’, no lo considerará un castigo porque su Dios no lo trata mal: “Mi Dios no castiga, no es castigador, mi Dios es bueno y tiene deparadas para mí cosas maravillosas aunque de momento yo lo sienta como un punto de fricción extremo donde a base de las herramientas que la vida me ha dado, sabré salir adelante”, finalizó. El problema vino cuando, uno de los conductores de ‘De Primera Mano’, reveló las exageradas medidas de relación que supuestamente tienen Eduardo Capetillo y Biby Gaytán con el fin de que su matrimonio funcione y dure, por lo que la gente no daba crédito a lo expresado.

“No la deja hablar con nadie más de 10 minutos”, una de las ‘reglas’ de Eduardo Capetillo ¿por celoso? “Sí está padre y se escucha bonito lo del matrimonio pero la verdad es que sí tienen sus reglas y yo las sé muy bien, les voy a platicar, fíjate que una vez fui a Mist (una obra de teatro) y ya ves que Chacho Gaytán (hermano de Biby) está ahí, fue Biby y tenemos una amiga en común y de repente me enteré de las reglas de convivencia…”, precisó el comunicador. Y añadió: “Ellos tienen un acuerdo de que cuando conocen a una persona, se acerca de una persona que no es del núcleo familiar, no pueden hablar más de 10 minutos con una persona desconocida, te lo juro, Biby Gaytán no puede hablar más de 10 minutos ni hombre ni mujer porque quieren mantener ese núcleo cerrado…”, aseguró el conductor de ‘De Primera Mano’.