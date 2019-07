Página

La HighSchool en Estados Unidos, representa lo que en Latinoamérica se considera la preparatoria.

En Estados Unidos todo niño y joven tiene derecho a la educación pública gratuita.

La High School determina una etapa muy importante para los jóvenes y es indispensable como padres estar al pendiente de un sano desenvolvimiento.

La HighSchool o escuela superior en Estados Unidos, es el grado de estudio previos a la Universidad. En países como México y Latinoamérica equivaldría a lo que se conoce como preparatoria.

Para muchos jóvenes cursar el HighSchool es una de sus mejores etapas, pues en ella empiezan a forjar su carácter y a definir sus intereses para postularse más adelante a la universidad de preferencia. Sin embargo, para muchos otro esta etapa puede resultar complicada. Por ello como padres es importante estar muy bien informados antes de enviar a nuestros hijos al HighSchool.

La primera recomendación es conocer la escuela a la que su hijo acudirá. Tanto por cuestiones de seguridad como para tener una mejor conexión con su hijo, pues al conocer los espacios usted podrá reconocerlos cuando él le platique acerca de su día y actividades en la escuela.

De igual forma, puede consultar el sitio web de la escuela y así informarse acerca del calendario escolar, los contactos del personal del plantel, eventos especiales, viajes de estudio, actividades extracurriculares, calificaciones y más. Además estos sitios web de las escuelas suelen brindar recursos especiales para los padres y estudiantes.

La segunda recomendación es investigar acerca de las políticas de disciplina y hostigamiento. En toda escuela existen reglas y consecuencias sino se cumplen. Por ello es importantes conocer las expectativas del plantel y las consecuencias de no cumplir con el código de ropa, conducta, uso de dispositivos y lenguaje aceptable entre los alumnos.

Si se diera el caso que nuestro hijo sufriera bullying debemos saber que no está solo y la escuela lo respalda. Muchas veces el hostigamiento entre los jóvenes no es precisamente cara a cara sino a través de mensajes de texto o redes sociales. Sin embargo, esto no significa que no deba ser denunciado el abuso.

En caso de que un alumno, inclusive nuestro hijo cometiera una infracción grave, los educadores tienen la facultad de llamar a las autoridades, si lo consideran necesario.

En caso de ser extranjeros, muy independientemente de su estatus migratorio, tanto el joven como usted debe saber que todo niño y joven tiene derecho derecho a la educación pública gratuita. Como también tiene derecho a no ser discriminado por su raza, etnia, género, discapacidad u estatus migratorio.

Si por alguna razón, al inscribirse el joven le pusieran algún obstáculo por su estatus migratorio, nuestro deber como padres es comunicarnos con la oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación u otra opción, al Fondo Educativo y Defensa Legal Mexicano-Americano.