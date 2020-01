¿Sabes qué significa el seguro de salud para tus impuestos?

El Affordable Care Act (ACA) exige que todos los estadounidenses tengan seguro de salud.

Para demostrar que estuviste cubierto durante el año, el IRS introdujo tres nuevos formularios de impuestos:

1095-A

1095-B

1095-C

Tu compañía de seguros completa estos formularios y te los envía, generalmente en el primer trimestre del año. Usa el suyo cuando presentes sus impuestos y guarda una copia en tus archivos en casa.

Cada uno de estos formularios indica los meses que tuviste cobertura de seguro de salud.

Si no estuviste asegurado durante tres o más meses consecutivos durante el año, es posible que debas pagar un pago de responsabilidad compartida, que es la multa impositiva que podrías tener que pagar si no tienes seguro de salud.

Obtendrás un formulario 1095-C si tienes seguro a través de tu trabajo. Pero si tienes un plan a través de HealthCare.gov o el Marketplace de tu estado, o compras tu propio seguro, puedes obtener un 1095-A o 1095-B.

1095-A es para cualquier persona que haya comprado un seguro de salud a través de un marketplac. Tu marketplace estatal o federal debe enviarte este formulario directamente por correo.

Visita la página del Formulario 1095-A del IRS para obtener más información.

¿Necesitas asesoramiento fiscal? Puedes calificar para recibir asistencia tributaria gratuita a través del programa Volunteer Income Tax Assistance (VITA). Obtén más información y localiza un sitio de VITA cerca de ti.

1095-B es el formulario para las personas que compraron sus planes de salud directamente a través de una aseguradora. Recibirás este formulario por correo de tu compañía de seguros.

Consulta estos formularios cuando presentes tus impuestos o envíalos con el resto de tus documentos a tu preparador de impuestos. Como compañía de seguros de salud, Oscar no brinda asesoramiento fiscal, por lo que, si tienes preguntas, comunícate con un profesional de impuestos local.

