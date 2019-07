Página

Estados Unidos a pesar de ser un país muy libre también es muy estricto con sus leyes y reglas de convivencia.

No cumplir con los requerimientos de país, te puede llevar a ser multado e incluso, expulsado.

En Estados Unidos existen temas muy sensibles que son mejor no tocar, como la política, religión y raza y otras cosas que no debes hacer.

Para muchos extranjeros latinos, viajar a Estados Unidos y conocer las ciudades más emblemáticas del país, es todo un sueño. Sin embargo, existen 15 cosas que no se deben pasar por alto y que no debes hacer o decir en este país. Te compartimos cuáles son:

1.- Si vas de viaje a los Estados Unidos respeta el tiempo que se te tiene permitido permanecer en el país, pues de lo contrario podrías correr el riesgo de perder en automático tu visa. Es decir, se cancelaría por faltar a esta regla. Si ingresaste al país sin visa y permaneces más de seis meses, cuando salgas, puedes ser castigado por 3 a 10 años sin permiso de entrar de nuevo al país.

2.- Jamás uses tu visa con fines distintos a los permitidos. Es decir, si tu visa es de estudiante, no tienes permiso de laborar. De hacerlo, corres el riesgo de ser castigado por la ley.

3.- Para las personas estadounidenses, respetar su personal es muy importante, por ello evita invadirlo. Incluso en eventos con grandes multitudes, cuidan mucho de este detalle y por ende, esperan que los demás también sean conscientes.

4.- Ligar en Estados Unidos no es igual que en Latinoamérica, por ello evita mirar fijamente a una chica y decirle piropos, pues podría ser mal interpretado e incluso podrías ser reportado ante la ley como acosador.

5.- No ingreses productos prohibidos al país. Esto significa que no se pueden introducir alimentos o medicamentos que no existan en este país. La única vía posible es que exista una receta médica de por medio y que no sean cantidades exageradas de medicamento. Si esto no fuera respetado te arriesgas a perder tu medicación, ser multado e incluso expulsado del país.

6.- En el transistar del día a día, es importante respetes el orden, es decir, caminar por el lado derecho y si necesitas rebasar a alguien, se debe hacer por el lado izquierdo.

7.- Antes de visitar alguna ciudad de Estados Unidos, lo más recomendable es investigar previamente las legislaturas y una vez ahí, respetarlas al 100%. De no cumplir alguna regla o fallar a alguna ley, podrías acabar en la cárcel.

8.- En Estados Unidos, dar propina es culturalmente obligatorio. Por ello, cuando visites algún restaurante o sitio, recuerda que es importante dar este dinerito extra por el servicio recibido.

9.- No comas alimentos meramente comerciales, aprovecha la variedad cultural que existe en el país y disfruta de alimentos de calidad de todas partes del mundo.