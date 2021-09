“Si puedes tener cerca de 760, conseguirás los mismos beneficios, las mismas ofertas, que alguien que tiene un puntaje de 840”, dice Berverly Harzog , una experta en tarjetas de crédito de U.S. News & World Report . Con eso dicho, si tu puntaje de crédito actualmente está debajo de 600, 760 parece algo muy alejado, pero no hay razón para sentirse desanimado. Hay otros números que pueden hacer la gran diferencia en las ofertas que recibes y las tasas que puedes obtener en préstamos, dice Clark: “Hay ciertos puntos decisivos en cuanto a facilitar las cosas para ti. Una que es realmente importante es encontrarte alrededor de 680. Ese es el punto en el cual las personas te ven aparte de que cuando estás por debajo de eso”. Ahora que tienes un objetivo en cuanto a puntajes si quieres verte como una persona con un “buen” puntaje, ¿cómo puedes monitorear tu progreso de estas metas?

Como puedes apreciar, de acuerdo con este gráfico, la mayoría de los estadounidenses tiene “bueno”, “muy bueno”, o “excepcional” en cuestión de puntaje. De hecho, en el 2021, el promedio nacional de puntaje FICO es de 716. Pero diferentes prestadores de crédito tienen diferentes ideas sobre lo que hace a un crédito “bueno”. Por esa razón, tu capacidad de obtener crédito y la tasa que se te ofrece puede variar. Esta es la razón de por qué algunas personas quieren un puntaje de 850 , algo, que Clark dice, “estás loco si te obsesiona”. No necesitas algo tan elevado.

Afortunadamente, sabes cuál es tu puntaje de crédito (si no, te ayudaremos a descubrirlo), pero ¿cómo sabes si es buen puntaje de crédito? En este artículo, hemos abarcado lo que el experto en finanzas, Clark Howard, y otros, consideran un buen puntaje de crédito, dónde puedes monitorear tu crédito y cómo mejorarlo, ¡si es que es necesario!

¿Recuerdas lo que Clark dice sobre no obsesionarte con tu puntaje? Registrarte en cualquiera de estos sitios te permitirá estar al tanto de tu puntaje sin sentirte en la necesidad de revisarlo constantemente. También puedes conseguir reportes gratuitos de crédito, que son más comprensivos que lo que consigues con Credit Karma o Credit Sesame, de los tres buros más importantes de crédito una vez al año en AnnualCreditReport.com .

Como puedes ver en el gráfico, la cosa más importante a considerar es tu historial de pago. Si no pagas tus facturas a tiempo, puede crear un daño grave a tu puntaje de crédito. Incluso si has tenido unos pagos atrasados en el pasado, puedes mejorar tu puntaje por medio del pago a tiempo de facturas.

La siguiente cosa más importante es la vida de tu historial de crédito. Esto se determina por la fecha en que abriste tu cuenta más antigua que aún está activa. Ya que no puedes regresar el tiempo y abrir una cuenta más temprano, la cosa más importante que puedes hacer en esto involucra no cerrar ninguna cuenta antigua.

Nuevo crédito y crédito mezclado

Finalmente, representando el 10% cada una de tu puntaje de crédito, son tus nuevos créditos y crédito mezclado. Crédito nuevo significa que has aplicado para esos resultados en una investigación en tu cuenta. Casi todo el tiempo que aplicas para un crédito (ya sea que te lo aprueben o no), tu puntaje caerá un poco. Normalmente no toma mucho recuperarse, pero lo importante es recordar aplicar sólo para crédito que realmente necesites. Si aplicas para cada tarjeta que te ofrecen, tu puntaje sufrirá.

Tu crédito mezclado se refiere a los diferentes tipos de crédito que tienes. De nuevo, con este no hay tanto problema, pero alguien con tarjetas de crédito, hipoteca, y un préstamo de carro será juzgado más favorablemente que alguien que sólo tiene tarjetas de crédito. Consejo: otra cosa buena sobre Credit Karma y Credit Sesame es que ambos tienes simuladores de puntaje, que te permite realizar cosas como saldar estados y abrir nuevas líneas de crédito para ver cómo afectan estos movimientos tu puntaje.