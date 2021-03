Casi 30 millones de estadounidenses que aún no reciben su pago podrían estar cerca del día para recibir su tercer cheque. Las personas que no registraron una cuenta bancaria ante el IRS recibirían la ayuda por medio de un cheque de papel o tarjeta EIP.

“ Get My Payment ” (Obtener mi pago), es una página del IRS que permite conocer el estatus del pago de millones de estadounidenses que sean elegibles para la esperada ayuda. Los pagos de impacto económico continuarán entregándose en rondas en las próximas semanas.

¿Qué pasa si no he recibido mi pago?

Si eres elegible para el tercer estímulo y aún no has recibido tu pago, esto no significa que no recibirás uno. El IRS continua procesando y enviando millones de cheque de ayuda por coronavirus. Además, el IRS señala que: “Si no recibe un pago este año, puede ser elegible para reclamar el Crédito de reembolso de recuperación”.

Este Crédito de reembolso de recuperación podría ser reclamada cuando presente su declaración de impuestos de 2021 en el año 2022, de acuerdo con el sitio oficial del IRS. Además, la agencia federal indica que no envía mensajes por “correo electrónico, mensajes de texto o canales de redes sociales para solicitar información personal o financiera”.