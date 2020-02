Página

“Mi trabajo fue haber sido diecisiete años el marido de Laura Bozzo”, refiere su ex, Cristián Zuárez

Acerca de su ruptura, destaca que la conductora “se quedó con todo, y yo me quedé con nada”

¿De qué trata su próxima canción? “¡Que pase ♪ el desgraciado / ella me va a matar ♪♪”

El cantante Cristian Zuárez, el ex de Laura Bozzo, sintetiza sus 17 años viviendo al lado de ella: “Hice de chófer, hice de seguridad, hice de asistente, hice de abogado, hice de consejero, hice de marido, hice de novio, hice de amante”.

Entrevistado en la alfombra roja de los premios Estrella Digital, el cantante habló de su famosa y polémica ex al lado de su nueva esposa, una feliz Adriana Amiel, quien no cesó de asentir con gestos aprobatorios todo lo dicho por él.

“Mi trabajo fue haber sido el marido de Laura Bozzo. Ese es un trabajo también, por todo lo que conlleva ser la pareja de una persona famosa”, resume el cantante durante una amena charla con nuestra reportera Lara-Carolina Fernández.

Apapachando y apretando a su actual esposa, como si alguien amenazara con arrebatarla de su lado, el cantante Cristian Zuárez, el ex de Laura Bozzo, llegó a la alfombra de Estrellas Digitales a contarlo todo, pero todititito.

“Nos enamoramos hace dos años”, calcula Cristian.

“Más o menos, va a ser dos años”, ratifica ella, mirándole y asintiendo.

“Cuando nos conocimos empezó una relación, primero, laboral en sociedad con el marido de ella -vuelve a sonreír Adriana- representando a un artista, y luego, cuando ya estuve solo, empezamos a hablar de otra manera y allí es donde nos enamoramos y hoy por hoy ya estamos juntos”, resume el ex de Laura Bozzo.

De esta manera, el cantante de 44 años asegura que nunca le fue infiel a la Señorita Laura, quien le supera en edad por 24 años (o sea que, haciendo cuentas, Bozzo tiene 68 años).

-Háblanos de tu relación actual con Laura, cómo se llevan, son amigos, se hablan… o definitivamente se odian -le emplaza, socarronamente, Lara-Carolina.

-Todas mi ex son mis amigas -responde, salomónico, Cristian-. Ya depende de ellas. Yo no tengo ningún conflicto ni mucho menos con ella -añade, en alusión a Bozzo-. Yo le he perdonado una demanda -destaca, benevolente-. Al principio era una demanda multimillonaria y al final entendí sus problemas financieros que tenía -agrega, irónico-. Le dije: ´No hay problema, quédate con todo…´”.

“Luego salió ella en un programa, diciendo barbaridad y media -prosigue- hace un mes atrás, en un programa de Perú, con lo cual también pidió disculpas. Me llamó por teléfono pidiéndome disculpas, pero no lo hizo público”.

-Muchas personas te han juzgado porque estabas con una persona mayor, porque estabas con ella todo el tiempo. ¿Qué hacías tú con Laura Bozzo, a qué te dedicabas?

-Yo, prácticamente, los 17 años que conviví al lado de Laura trabajé de todo. Hice de chofer, hice de seguridad, hice asistente, hice de abogado muchas veces, hice de consejero, hice de marido, hice de novio, hice de amante -enumera-. Mi trabajo fue haber sido el marido de Laura Bozzo. Ese es un trabajo también, por todo lo que conlleva ser la pareja de una persona famosa.