“QAnon Shaman” que asaltó Capitolio con cuernos, está dispuesto a testificar en juicio de Donald Trump

Jacob Anthony Chansley se sintió traicionado por el exmandatario, luego que solicitara el indulto y no fuera escuchado

Este será el primer juicio por acusación de un expresidente de Estados Unidos

El hombre conocido como “QAnon Shaman” que asaltó Capitolio con cuernos, está dispuesto a testificar en juicio de impeachment del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias de Fox News.

El sujeto de nombre Jacob Anthony Chansley se sintió traicionado por el exmandatario, luego que solicitara el indulto y no fuera escuchado, por lo que su abogado fijó su postura ante el caso al que será sometido Trump.

Albert Watkins, abogado del acusado por participar en el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero, dio estas declaraciones para KSDK-TV en St. Louis.

Watkins, el defensor del acusado “QAnon Shaman”, que se sintió traicionado por Donald Trump, añadió que Chansley también lamentaba “estar en una posición en la que permitió que engañarlo lo pusiera en posición de tomar decisiones que no debería haber tomado”.

Además, el abogado dijo que todavía no tenía contacto con ningún legislador de la oferta y los senadores no han votado sobre la decisión de dejar testigos durante el juicio, propuesta que no pasó en una votación del primer juicio de impeachment de Trump.

Watkins manifestó que es de importancia que los legisladores tomen en cuenta la declaración de una persona que presuntamente fue motivado por Trump.

Además, señaló a Chansley como “terriblemente herido” por Donald Trump, pero advirtió que cuando no recibió un perdón después de los disturbios en el Capitolio, se sintió “traicionado”.

Chansley será juzgado este viernes en Washington, D.C.los acusan de obstrucción de un proceso oficial, desorden civil, conducta desordenada en inmueble restringido, y por protestar en un edificio del Capitolio entre otros delitos.

Este será el primer juicio por acusación de un expresidente de Estados Unidos, ya que Donald Trump es acusado por “incitación a la insurrección”, tras los disturbios en la sede legislativa.