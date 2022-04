Aseguran que Putin se someterá a una operación por cáncer

“Putin ha discutido que se someterá a procedimientos médicos”, aseguró un exmilitar de alto rango del Kremlin quien prefirió mantenerse bajo anonimato. “Los médicos insisten en que necesita una operación, pero aún no se ha determinado la fecha”, detalló al medio ruso.

Putin podría empeorar

“Sabemos muy bien que tiene cáncer, y la enfermedad de Parkinson, como hemos dicho muchas veces”, comentó la fuente. “Fue posible contenerlo durante algún tiempo, pero ahora el curso de la enfermedad está progresando”, comentó sobre el incierto futuro del presidente.

A pesar de que confirman con seguridad la enfermedad del presidente y sus planes para someterse a una intervención , la fuente no detalla cuándo Putin visitará al hospital, indicó The Sun. Aunque expertos estiman que la intervención no se lleve a cabo antes del Día de la Victoria Roja de la derrota de Hitler, un evento el 9 de mayo que Putin preside.