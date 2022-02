Rusia está decida de atacar con fuerza contra Ucrania, y no se detendrá hasta lograr su objetivo: Kiev. A través de medios locales e internacionales, se dieron a conocer los que podrían ser los próximos proyectos contra Ucrania y donde Rusia, garantiza que será triunfador con cada estocada que esté dando.

Tras anunciarse el primer ataque de Rusia hacia Ucrania, los temores siguen aumentando al pasar las horas. Ayer, se anunció que probablemente en 96 horas podría caer Kiev; la noticia no se dejó pasar, debido a que en poco tiempo las fuerzas rusas siguen manejando en dirección de la capital del país y bombardean a su paso. Las imágenes de los ataques, siguen produciendo grandes temores.

Aunque, actualmente está prohibido el uso de armas tan dañinas se puede esperar que Putin haga uso de las armas más peligrosas en su arsenal y que en poco tiempo, pueda desplegar un ataque directo hacia el país europeo. El mandatario ruso, no dudaría en utilizar ‘superarmas salvajes’ que vaporizan cuerpos y aplastan órganos internos, informaron funcionarios occidentales e informó Daily Mail. Archivado como: Putin bomba Ucrania

Occidente, anunció que Vladimir Putin no se quedará tranquilo “si alguna operación durante el ataque a Ucrania” llega a fallar, por lo que comienzan a advertir sobre las serias consecuencias que se puedan desarrollar en las próximas horas. De acuerdo con la información proporcionada por Daily Mail, se espera que utilice la “madre de las bombas”.

Pero, no sería cualquier ‘arma termobárica’ que se tome en cuenta para un ataque a Ucrania, sino que sería de alta potencia capaz de destruir toda una provincia. A través de los últimos comunicados de Rusia, se teme lo ‘peor’ para el país ucraniano y cualquiera que se interponga en el camino de Putin para lograr los objetivos que desea lograr. Archivado como: Putin bomba Ucrania

Esta arma capaz de vaporizar cuerpos y aplastar órganos internos, podría ser la mítica ‘madre de todas las bombas’ que es un arma mortal y que en el 2017 se utilizó y fue por parte de Estados Unidos. Este tipo de armamento, es conocido como ‘armas termobárica’ que se utilizan en casos extremos y que, Vladimir Putin no dudaría en utilizar.

Putin bomba Ucrania: ¿Una arma terrorista?

Los temores de los altos funcionarios de occidente, siguen corriendo conforme pasan las horas y temen que la guerra llegue irremediablemente a sus países. Por ello, desean advertir a los ucranianos de los desastres que podrían llegar en las próximas horas si la lucha contra Rusia continúa y obtienen mayores daños de los ya realizados; los funcionarios, temen de las consecuencias que haga Putin en contra del país europeo.

Si la oposición pone un camino difícil para Putin, creen que el ejército ruso no tendrá mayor camino que atacar a Ucrania con el ‘arma terrorista’ que está en las manos de los rusos. Semanas atrás, antes de que iniciara un conflicto fue Putin quien aclaró que no estaba interesado en utilizar armamento nuclear; pero, las declaraciones del mandatario ruso se podrían dejar de lado después de que asegurara que no tenía intenciones de invadir Ucrania, y aún así lo hizo. Archivado como: Putin bomba Ucrania