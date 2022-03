La resolución no tiene la misma fuerza que una ley, aunque sirve para respaldar las investigaciones que ha iniciado la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) a petición de unos 40 países , de acuerdo con información de la agencia de noticias Efe.

La resolución fue impulsada por el senador republicano Lindsey Graham, quien a principios de mes dijo en una entrevista en televisión que la única forma de acabar con la guerra en Ucrania era que alguien en Rusia “quitara de en medio” a Putin. La Casa Blanca tuvo que responder diciendo que asesinar a líderes extranjeros no forma parte de la política de Estados Unidos.

¿Se acerca el fin de la guerra?

No dio más detalles, pero dijo que “el espíritu empresarial” que comienza a surgir en las conversaciones “da esperanza de que podamos estar de acuerdo en este tema”. El jefe negociador de Rusia en la última ronda de conversaciones con Ucrania, que comenzó el lunes y continuará el miércoles, dijo anteriormente que las partes están discutiendo una posible idea de compromiso para una futura Ucrania con un ejército más pequeño y no alineado.

“Se está discutiendo toda una gama de temas relacionados con el tamaño del ejército de Ucrania”, dijo el negociador ruso Vladimir Medinsky, según las agencias de noticias rusas. No hubo comentarios inmediatos de los funcionarios ucranianos, informó The Associated Press.