La historia del Purim no solo es religiosa, es una increíble y acerca de una mujer fuerte que arriesgó todo para salvar a su pueblo. Comienza con la puesta del sol del 23 de marzo y termina en la noche del 24 de marzo. Y la mujer que está siendo celebrada es Ester, del Libro de Esther de la Biblia, reina de Persia. Ella se convirtió en reina escondiendo su herencia judía de su esposo, Asuero, Rey de Persia. Cuando uno de sus consejeros, Hamán, complotó para destruir a todos los judíos de su reino (que eran todos los judíos del mundo). Ester arriesgó su vida acercándose a su esposo sin ser llamada, revelando su verdadera etnicidad y pidiéndole que perdonara a su pueblo. La Fiesta del Purim celebra su valentía y la ejecución de Hamán. ¡Aquí hay 10 datos fascinantes sobre esta historia que puede que te sorprendan!

Richard H. Schwartz, Ph.D. , Profesor Emérito del College of Staten Island, informa: “De acuerdo con el Talmud, la reina Ester, la heroína de la historia, era vegetariana mientras vivía en el palacio del rey Asuero para evitar violar las leyes de alimentación del kosher, mientras mantenía su identidad judía en secreto. Por lo tanto, es un época ideal para cambiar a dietas vegetarianas”.

Ester fue criada por su primo Mardoqueo. Ahora, él no fue la primera persona judía; se piensa que él fue la primera persona en ser referenciada como un judío en vez de un israelita o hebreo.

5. El ayuno de Ester

Debido a que la reina Ester ayunó por tres días antes de hablar con el rey, la fiesta es precedida por el Ayuno de Ester, que dura del amanecer hasta el anochecer de la víspera del Purim.

6. Hamantaschen

Si no has escuchado de ellos, probablemente los has visto. El Hamantaschen es una tradición en el Purim, y es una galleta de Purim altamente simbólica preparada doblando las puntas de la masa de galletas circulares en un triángulo lleno de mermelada u otro dulce de untar.