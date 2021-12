¿Tu puntaje de crédito se ha visto afectado o no has conseguido mejorarlo por más intentos que realices? Una de las primeras cosas que debes tomar en cuenta es que siempre es posible tomar acciones para mejorar tu puntaje crediticio: llevará tiempo, pero valdrá la pena.

Mejora tu puntuación crediticia y mejora la posibilidad de solicitar créditos al demostrar una salud financiera estable: Sigue estos sólidos consejos para descubrir 12 pasos que podrían cambiar para siempre tu situación crediticia:

Obtén tus informes de crédito

Nunca te saltes este paso: no solo es sencillo, sino también primordial. La consulta periódica de tu informe de crédito garantizará que todos los movimientos reflejados sean correctos; de haber alguna confusión no aclarada, tu puntaje podría verse severamente afectado. Si aún no has consultado tus informes de crédito, este es el momento de hacerlo: recuerda que este trámite puede ser realizado de forma gratuita en las agencias autorizadas o en el sitio AnualCreditReport.com

Mantén un límite de crédito bajo

Las agencias crediticias cuentan con el historial de tus pagos, pero también con el registro del porcentaje del crédito disponible que utilizas mensual y anualmente; por esto, se aconseja no utilizar al máximo el límite de estos créditos. Un porcentaje bajo de la utilización del límite de crédito será vista por las instituciones financieras como una señal positiva, lo que ayudará a mejorar tu puntaje de crédito y así aumentar los montos autorizados en un futuro.

Verifica la información y disputa cualquier error

La mala noticia, en algunos casos, es que el sistema en el que se registran todos los movimientos crediticios suele tener errores; la buena, es que tú como usuario tienes derecho a realizar todo tipo de aclaración si encuentras que tus intereses están en riesgo. La mayoría de los errores registrados en el sistema pueden ser reversibles; después de una minuciosa investigación, el banco o institución financiera se encargará de preparar un reporte aclaratorio que será enviado a todas las instancias que hayan recibido un reporte erróneo.