Según reportó DC Fire and EMS a través de su cuenta de Twitter, luego de que colapsara este puente peatonal, se tuvo que bloquear la carretera en ambas direcciones. El puente se derrumbó en Kenilworth Avenue antes de Polk Street NE.

¡Qué impresión! De acuerdo con información de CNN , puente peatonal colapsa sobre freeway en Washington, D.C., y se confirman hasta el momento 6 heridos. Cuatro de ellos fueron trasladados a un hospital, aunque no se informa si su estado de salud es grave.

Según un tuit de la Coordinación de Operaciones de Transporte del Área Metropolitana (MATOC), todos los carriles de la I-295 están bloqueados al norte de Benning Avenue. Las demoras en dirección norte se extendieron alrededor de 3 millas, mientras que los carriles en dirección sur tuvieron demoras de aproximadamente 1.5 millas a la 1 p.m. ET.

Información de New York Post reveló que fue un camión el que se estrelló contra un puente peatonal en Washington, D.C. y lo envió contra una autopista, dejando al menos 6 personas heridas. Cuatro de ellas tuvieron que ser trasladadas al hospital.

Por su parte, Muriel Bowser, alcaldesa de DC, dijo que el puente fue inspeccionado por última vez en febrero y se consideró estructuralmente sólido: “No tenemos ninguna preocupación estructural sobre el puente”, mientras que las autoridades dijeron que podría tomar hasta mañana que se limpien los escombros y los bomberos determinaron que no quedaba ningún automovilista en el montón de automóviles y escombros. Personal de emergencia sigue en el lugar.

Culpan a la alcaldesa del colapso del puente peatonal

Internautas expresaron sus puntos de vista tras este accidente que por fortuna no provocó víctimas mortales, hasta el momento: “Culpo a la alcaldesa que le dijeron sobre este puente que se derrumba hace 4 años y no hizo nada. Pero el dinero de las cámaras de velocidad aún no se contabiliza”.

Ahora bien, ¿dónde puso el Congreso ese proyecto de ley sobre la reparación de nuestra principal infraestructura de carreteras? Sé que lo pusieron en algún lugar”, “¿Cuántos más? ¿A los republicanos siquiera les importa? ¡No, no lo hagas! Infraestructura, no restricciones para los votantes” (Archivado como: Puente peatonal colapsa sobre freeway Washington y confirman varios heridos).