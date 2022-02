Luego mencionó que uno de los puntos del por qué se realizan los tatuajes es la comunicación: “Si hablamos sobre Belinda y Nodal yo diría que nos están comunicando un sentido de pertenencia, un marcaje, hasta decir: ‘tenemos una relación, nos amamos, queremos que esto sea forever and ever y para siempre’, así como sería un tatuaje”.

“No me van a dejar mentir, pero seguramente todos los que se han hecho un tatuaje duele… Recuerden que muchas veces el dolor físico puede ser expresión de muchos otros dolores”, señaló Estephania. Después compartió que a veces se realizan ciertos tatuajes para expresar algún dolor emocional, pero de esto no dio declaraciones sobre Belinda y Christian Nodal.

Usuarios internautas reaccionaron ante la explicación psicológica de los tatuajes de Nodal

Ante el video que publicó la especialista Estephania del Águila, psiquiatra egresada de la UNAM y del Hospital psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, internautas reaccionaron a la información que compartió acerca de los tatuajes tanto de Nodal como los de Belinda.

"Me encanto su explicación doctora", "Mi esposa se llama Rosa y me tatué una Rosa. Lo hice por Amor tengo 28 de casado", "Yo no me haría un tattoo par complacer a mi pareja", "Jajaja porque es una persona insegura la Belinda y tienen que marcar a sus hombres para decir es mío y me pertenece", "Yo pienso que Belinda es una persona con un ego muy alto, narcisista", "Solo les gusta complacer el berrinche de una mujer k no sabe ni lo k kiere", se puede leer.