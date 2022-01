Criar hijos es aterrador, estresante y exhaustivo; cualquiera que te diga lo contrario, es porque jamás lo ha intentado. Es completamente normal sentirse abrumada y totalmente fatigada por la crianza de los hijos. De hecho, hasta hay una condición llamada SMA : Síndrome de la Madre Agotada. Los psicólogos Rick Hanson,ph.D, y Jan Hanson, MS, autores del libro Mother Nurture: A Mother’s Guide to Health in Body, Mind, and Intimate Relationships , explican en él que el SMA, ocurre cuando una mamá queda demasiado exhausta después de tener hijos, y se vuelven susceptible a enfermarse , experimenta dolor físico, fatiga constante, pérdida de nutrientes, depresión y más.

Comencemos con la psicología inversa, porque todas hemos intentado ésta una o dos veces, y si no la has intentado, te la estás perdiendo. De acuerdo con Health Guidance.org , la psicología inversa es cuando tú, “dices algo o respondes a algo de manera opuesta a lo que en verdad piensas, para obtener la respuesta opuesta de la otra persona”. ¿Confundida?

Cuando se trata del comportamiento de tus hijos, o mejor dicho su mal comportamiento, aquí hay un pequeño tip: Celebra lo bueno e ignora lo malo. Si tu hijo hace algo asombroso, sin importa si es algo que le pediste hacer o no, o ellos lo hicieron por iniciativa propia, prémialos con un cumplido y muestra tu apreciación. Cuando hagan algo malo, si es algo pequeño, solo ignóralo. De acuerdo con Psych Central , darles atención, incluso si es atención negativa, es precisamente lo que ellos quieren. Simplemente ignora sus acciones y continúa. Eventualmente comprenderán la indirecta y se detendrán, y ni siquiera tendrás que levantar la voz.

Administración de recursos

¿Ya viste esos pool noodles que están arrumbados en tu closet cuando no estás nadando con ellos? Pueden ser de gran ayuda para cuidar a tu bebé en la casa, o para tu niño que está entrenando para dormir en cama. Puedes envolver estos noodles alrededor de todo, desde cables y columnas de cemento, a esquinas en las paredes. Si tu hijo tiende a caerse de la cama, entonces puedes omitir las rejas para ésta, y en vez meter un pool noodle debajo de su sábana ajustable para que ellos no puedan girar y caerse de la cama. Todas juntas ahora… ¿por qué no pensé en eso?

¡Oh! Y no olvidemos el mejor truco de todos los tiempos para padres: el soborno. Lo sabemos, lo sabemos, no deberías sobornar a tus hijos para hacer que hagan lo que quieras, pero seamos sinceras, todas lo hacemos, y funciona. No estamos sugiriendo que sobornes a tus hijos con dulces y regalos todo el día, todos los días, pero un poco de imposición, puede tomar mucho tiempo. Piensa sobre qué es lo que quieren y necesitan en su vida diaria (digamos, la clave del Wi-Fi, el control remoto de la TV, su ropa interior…) y promete entregar esos artículos solo cuando ellos hayan terminados sus obligaciones. Se pondrán a trabajar si tienes algo que quieren y necesitan.