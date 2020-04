Un sitio para realizar pruebas masivas del coronavirus fue abierto en el estado de Georgia.

El estacionamiento del Instituto de Tecnología fue habilitado para hacer los test rápidos.

El estado se asoció con CVS Health para realizar las pruebas, para lo cual deben programar una cita en línea.

A los automovilistas se les dijo que mantuvieran sus ventanas enrolladas mientras se alineaban en un sitio masivo para pruebas de manejo para COVID-19 que se abrió este lunes en una plataforma de estacionamiento en el Instituto de Tecnología de Georgia.

El estado se está asociando con CVS Health para establecer pruebas rápidas que puedan acomodar múltiples carriles de automóviles al mismo tiempo en el campus de Georgia Tech en el centro de Atlanta, anunció el gobernador Brian Kemp.

“¡Levanta la ventana, sube la ventana!” un oficial de policía les gritó a los conductores cuando se acercaban al primero de al menos dos puntos de control.

Docenas de conductores presionaron sus identificaciones con fotografía y teléfonos celulares contra las ventanas de sus automóviles para mostrar sus confirmaciones de citas. Luego, los automóviles fueron dirigidos a otra área donde se realizaban las pruebas.

Se espera que el proceso demore aproximadamente 30 minutos desde el momento de la prueba hasta la entrega de resultados, dijo Kemp en un comunicado el lunes. Los resultados positivos se pueden entregar en tan solo cinco minutos, dijo CVS en un comunicado.

“El aumento del acceso a las pruebas rápidas sigue siendo una de nuestras principales prioridades para identificar más casos, brindar a los georgianos la atención que necesitan y prevenir nuevas infecciones en nuestras comunidades”, dijo Kemp.

Georgia ha visto más de 200 muertes en el estado y más de 1,200 personas han sido hospitalizadas. Las infecciones totales confirmadas en el estado superan las 6.600.

A plena capacidad, el sitio podrá realizar hasta 1,000 pruebas por día.

“Nos ayudará a tener una mejor idea de cuán extendido está el virus en la comunidad”, dijo la Dra. Marybeth Sexton, experta en enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory.

El condado de Fulton, hogar de la ciudad de Atlanta, lidera el estado en el número de casos con casi 1,000.

Los pacientes deben registrarse previamente con anticipación para una cita en línea el mismo día en www.CVS.com/minuteclinic/covid-19-testing.