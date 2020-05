Harán pruebas gratis de coronavirus en Walmart Supercenter de Doral

Harán pruebas gratis de coronavirus en la tienda Walmart Supercenter de Doral, en Florida.

El alcalde de Doral, Juan Carlos Bermúdez, informó a través de un comunicado de prensa sobre el nuevo sitio de pruebas de Covid-19 para los ciudadanos.

Las autoridades indicaron que los exámenes se realizarán en el estacionamiento de la tienda Walmart Supercenter, que se encuentra en 8651 NW 13th Terrace.

Funcionará con acceso para vehículos que agilicen la dinámica y permita mantener las normas de seguridad.

El sitio estará disponible a partir de este lunes 11 de mayo y que operará en el siguiente horario: lunes, miércoles y viernes de 7 a 9 de la mañana.

El gobierno municipal también dijo que se trata un examen completamente gratuito, reseñó El Nuevo Herald.

“Abrir el primer sitio de pruebas de COVID-19 en Doral es un logro significativo que beneficiará en gran medida a nuestros residentes y personal de emergencia”, aseguró Bermúdez.

The @Cityofdoral has now opened the first drive-thru testing location at #Doral #Walmart #Supercenter with Quest Diagnostics. Adults with symptoms can be tested Mondays, Wednesdays, and Fridays, 7am-9am.

An appointment is required: https://t.co/eixQzizHWm#doralproud #COVID19 pic.twitter.com/cJIfGaOMJF

— Juan Carlos Bermudez (@mayorbermudez) May 11, 2020