Prueba vacuna Brasil. Comienzan pruebas en humanos en el país suramericano para ver la efectividad de una vacuna experimental

Vaoluntarios en Sao Paulo y Río de Janeiro recibieron 3,000 dosis de la vacuna

Brasil es hora el segundo país del mundo con mayor número de casos y registra al menos 55,000 muertos

Prueba vacuna Brasil. Brasil comenzó pruebas en humanos esta semana para ver la efectividad de una vacuna experimental para el COVID-19 desarrollada por la Universidad de Oxford, informó CNN.

Voluntarios en Sao Paulo y Río de Janeiro recibieron 3,000 dosis de la vacuna.

Doctores, enfermeras y conductores de ambulancias están entre los reclutados para la prueba debido al alto riesgo de exposición que tienen al virus. Los voluntarios deben tener entre 18 y 55 años y deben resultar negativos en la prueba del COVID-19.

La Agencia Regulatoria de Salud de Brasil (Anvisa) y el permiso a comienzos de mes a la compañía farmacéutica AstraZeneca para comenzar la prueba. Los estudios de la vacuna podrían tomar hasta un año, según la Universidad Federal de Sao Paulo.

¿Por qué esta noticia importa? Brasil fue seleccionado porque es una los países más golpeados por el virus. Es el segundo después de Estados Unidos con más de 1.2 millones de casos y al menos 55,000 muertos, según el Ministerio de Salud de Brasil.

El país aún no ha firmado un contrato para producir la vacuna.

Las pruebas de la vacuna en humanos también se están llevando a cabo en Reino Unido, donde los investigadores anunciaron el mes pasado que habían pasado a una segunda fase, en la que hay 10,260 participantes.

El COVID-19 y el “virus de la discriminación” que despierta

Si ya de por sí es duro contagiarse del COVID-19, hay personas que una vez hicieron público que padecieron la enfermedad o que tan solo dieron positivo al coronavirus aseguran ser víctimas de discriminación en sus trabajos y el ser “señaladas socialmente”.

Con el coronavirus también “crece otro virus”, dijo a Efe Regina Valenzuela, una pequeña empresaria de Arizona que tras publicar en sus redes sociales que dio positivo al COVID-19 perdió alumnos registrados en sus clases y le cancelaron contratos.

“Hasta perdí seguidores en mi página de Instagram”, agregó, para luego confesar que le preocupa su situación laboral y siente “impotencia y preocupación”.

“Afortunadamente soy fuerte y no dejaré que la discriminación me afecte”, declaró, no sin lamentar que además de estar preocupada por su salud tenga que lidiar “con la intolerancia”.

Testimonios como el de la hispana se suma al de médicos y enfermeras que están en la primera línea de combate a la epidemia y que dicen que también han estado expuestos al rechazo, como recogen algunos videos en redes sociales.

“No somos apestados, este virus no discrimina, le puede dar a cualquiera. En unos días estaré recuperada y en cuanto me den de alta regresaré a trabajar”, afirmó Valenzuela, administradora de un salón de belleza y un estudio para clases de maquillaje en Phoenix, en Arizona.

Este estado ha sobrepasado la barrera de los 3.000 casos diarios y se ubica entre los estados del sur y suroeste que ha visto un repunte de contagios, como California, Florida y Texas, en éste último llevado a su gobernador a aplicar una pausa al proceso de reapertura de su economía.