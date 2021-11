Pero más allá de eso, el amigo del artista reveló cómo era en realidad ‘Benito Rivers’ cuando estaba fuera de cámara: “Podría hablar mil cosas de él, todo lo que pasaba me marcaba y me contaba… era gracioso porque era una persona que se enojaba muy rápido, pero de repente lo hacías reír y se le olvidaba”, por lo que hoy lo recuerda con mucho cariño. Para ver el video haz click aquí . Archivado como: Prueba radizonato Octavio Ocaña

El joven explica que lo conoció en el año de 2016 y confesó que el artista siempre le dijo que era su mejor amigo, y así se lo expresó: “Lo único que nos hizo falta fue tener la misma sangre, pero para mí eres mi hermano, era muy alegre, siempre se estaba riendo, hacia bromas, me molestaba, con sus fan siempre fue muy amable y agradecido, nunca negó una foto, de repente me invitaba a su graduaciones, lo conocí en familia, en trabajo”.

Entonces no faltó la persona que le cuestionara que si era el mejor amigo del actor de ‘Vecinos’ no iba ese día con él: “Kevin Nasevilla ¿Y por qué no ibas con él ese día? Tú también puedes saber si las personas que iban con él en vez de ayudar lo hundieron. ¿Ellos quiénes eran, amigos de él o del papá? Si realmente lo quieres tienes que ver que se haga justicia”.

“Kevin Nasevilla sé lo que es perder un amigo. Hace un año perdí una gran amiga y sé lo que se siente. Dios lo tenga en su gloria y pronta resignación”, “que crees que Kevin tiene a los amigos o a los famosos , la estarlos etiquetando. No parece, porque clarito dice su nombre y se ve la foto que no es Kevin y dice el mejor amigo de Octavio”, cuestionó otra persona.

Aunque lo cuestionaron muchas personas lo apoyaron: “Todo lo qué relata de verdad se escucha sincero, qué lo conocía en sus diferentes facetas y se nota lo qué realmente era Octavio, cómo todos nosotros tuvo sus errores, pero no creo hayan sido graves y tampoco qué mereciera qué le hicieran esa bajeza, qué bonitos recuerdos y anécdotas de una persona qué era cómo cualquiera, imperfecto, pero por ser tal cuál se ganó el cariño de muchísima gente”.

Algunos más comentaron: "Claro eres una linda persona pues a quién le hizo daño esos videos que subieron no significa nada solo él se divertí,a era un chico alegre que fue madurando con el tiempo, retirándose de cosas disparando en el cerro, eso no tiene nada de malo divertirse con sus amigos, sí tomaba pues importa todos alguna vez hemos hecho solo porque quedó grabado, no eso no significa nada".